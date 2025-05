Los mercados asiáticos suben ante la extensión arancelaria

Los mercados de la zona Asia-Pacífico subieron durante la sesión del martes después de que ayer, durante una sesión algo limitada debido a un feriado en Estados Unidos y el Reino Unido, algunos mercados avanzan claramente con la ola de extensión del tiempo de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea en el contexto de los aranceles. Sin embargo, la escala de estos movimientos es limitada y se reduce principalmente al mercado al contado, ya que los contratos de futuros sobre índices en su mayoría están perdiendo valor en la actualidad. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En China conocimos los datos sobre las ganancias de los industriales para abril de 2025, que resultaron mejores de lo esperado. El dato del +3% interanual (anteriormente +2,6%) es el mejor resultado desde diciembre y constituye una señal cierta de recuperación en el sector manufacturero chino y de estabilización de la actividad fabril. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, fortaleció el yen esta mañana, indicando su intención de aumentar aún más la tasa de interés de referencia si la economía mejora. Otras noticias de la mañana El dólar está tratando de recuperar algo de terreno después de una reciente ola de ventas. El par EUR/USD cayó por debajo de 1,1370, mientras que el índice del dólar subió 99.000 en el mismo período. El dólar es la moneda con mejor desempeño entre los países desarrollados, mientras que las mayores caídas las registran las monedas de las Antípodas. Los mercados de metales preciosos y petróleo están dominados por las caídas. El gas natural está registrando pequeños avances Bitcoin está retrocediendo un 0,5% para cotizar cerca de los 108.000 dólares. De cara al futuro, los aspectos más destacados del día incluyen los datos alemanes de GfK, el sentimiento de la eurozona, el IPC francés, los bienes duraderos y la confianza del consumidor estadounidense. Los banqueros centrales, Villeroy del BCE y Kashkari de la Fed también hablarán públicamente.

