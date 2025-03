El calendario económico de hoy incluye datos del PIB del Reino Unido, cifras de inflación en Alemania y la encuesta de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Los indicadores europeos ofrecerán información sobre la salud económica regional, mientras que los datos manufactureros de varios países ayudarán a evaluar el rendimiento del sector industrial en medio de las tensiones comerciales.

Datos Económicos Clave del día

07:00 - Datos Económicos del Reino Unido

08:00 - Datos de inflación en Alemania

IPC final mensual (feb): 0,4% previsto frente al 0,4% anterior

IPC final interanual (feb): 2,3% previsto frente al 2,3% anterior

IPCA final mensual (feb): 0,6% previsto frente al 0,6% anterior

IPCA final interanual (Feb): 2,8% previsto vs. 2,8% anterior

08:00 - Datos de Empleo de Suecia

Tasa de Desempleo (Feb): - previsto vs. 10,4% anterior

Tasa de Desempleo de Sudáfrica (Feb): 8,9% previsto vs. 9,7% anterior

08:45 - Datos de Inflación de Francia

IPC Intermensual NSA (Feb): 0% previsto vs. 0,2% anterior

IPC Interanual NSA (Feb): 0,8% previsto vs. 0,8% anterior

IPCA Intermensual Final (Feb): 0% previsto vs. -0,2% anterior

IPCA Interanual Final (Feb): 0,9% previsto vs. 0,9% anterior

09:00 - Datos de Inflación de España

IPC Intermensual Final (Feb): 0,4% previsto vs. 0,4% anterior

IPC Interanual Final (Feb): 3% previsto vs. 3,0% anterior

IPC Subyacente Interanual (Feb): - previsto vs. 2,4 % anterior

IPCA intermensual final (feb): 0,4 % previsto frente al 0,4 % anterior

IPCA interanual final (feb): 2,9 % previsto frente al 2,9 % anterior

12:30 - Datos económicos canadienses

Ventas manufactureras intermensual (ene): 2 % previsto frente al 0,3 % anterior

Ventas mayoristas intermensual (ene): 1,8 % previsto frente al -0,2 % anterior

14:00 - Sentimiento del consumidor estadounidense

Sentimiento preliminar de la Universidad de Michigan (mar): 63 previsto frente al 64,7 anterior

Expectativas preliminares de la Universidad de Michigan (mar): 63 previsto frente al 64,0 anterior

Condición preliminar de la Universidad de Michigan (mar): 64,8 previsto frente al 65,7 anterior

Inflación preliminar a 1 año de la Universidad de Michigan (mar): 4,2 % previsto frente al 4,3 % anterior

Inflación preliminar a 5 años de la Universidad de Michigan (mar): 3,4 % previsto frente al 3,5% anterior

17:00 - Sector energético de EE. UU.

Bancos centrales

09:00 - Banco Central Europeo - Intervención de Escrivá del BCE

13:15 - Banco Central Europeo - Intervención de Cipollone del BCE