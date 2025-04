Los mercados suben tras la exclusión del sector tecnológico de los aranceles por parte de Trump

Noticias del mercado Las acciones de Apple subieron tras recibir exenciones temporales de los aranceles del presidente Trump.

Las acciones de Pfizer cayeron tras anunciar que suspendería el desarrollo de su medicamento experimental contra la obesidad.

Las acciones de Goldman Sachs subieron tras publicar sólidos resultados del primer trimestre que superaron las expectativas del mercado.

Intel anunció el lunes que venderá una participación del 51 % en su unidad Altera. Los mercados globales están registrando subidas hoy, liderados por el sector tecnológico, tras las exenciones arancelarias para teléfonos inteligentes, computadoras y chips de memoria. En América, los principales índices muestran un comportamiento positivo: el Nasdaq 100 (US100) sube un 1,40 %, el S&P 500 (US500) gana un 1,21 %, y el Dow Jones Industrial Average (US30) avanza un 0,86 %, mientras que el índice de volatilidad VIX cae un -8,74 %. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Europa, los mercados muestran resultados mixtos, con el DAX alemán (anteriormente DE40) subiendo un 1,16 % y un sólido desempeño del AUT20 de Austria (3,04 %) y el WIG20 de Polonia (3,19 %). Los inversores están reaccionando a la reducción de aranceles tecnológicos por parte de la administración Trump, lo que beneficia a empresas como Apple, Dell, Nvidia y Micron. Sin embargo, persisten señales de cautela, ya que el Secretario de Comercio, Lutnick, advirtió que muchos productos tecnológicos podrían enfrentar gravámenes adicionales próximamente bajo la Sección 232 de la legislación comercial. Sectores del S&P 500 muestran comportamiento mixto. Fuente: Bloomberg Financial LP Actualmente se observa volatilidad en Wall Street. Fuente: xStation El Nasdaq 100 (US100) cotiza alrededor de 19.195 puntos, un nivel que históricamente ha marcado el inicio de una tendencia alcista. Los compradores buscan recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 50 %, mientras que los vendedores intentarán llevar el índice hacia el nivel de retroceso del 61,8 %, apuntando al mínimo de septiembre en 18.379. El RSI se acerca a 48,5, zona que ha marcado históricamente un retorno alcista tras ser superada. Mientras tanto, el MACD se amplía, reforzando la reciente señal de cruce alcista.

Fuente: xStation Noticias destacadas del mercado Apple (AAPL.US) sube 4,2 % en preapertura este lunes tras recibir exenciones temporales a los aranceles de Trump. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. publicó exclusiones el viernes para productos como smartphones, portátiles, discos duros, procesadores, chips de memoria y pantallas planas, que quedarán exentos tanto del arancel del 125 % de China como del arancel base del 10 % en EE. UU. Sin embargo, Trump ha dejado abierta la posibilidad de aplicar aranceles futuros, lo que sugiere que este alivio podría ser temporal. Bloomberg Intelligence señala que el arancel restante del 20 % sobre smartphones podría ser manejable para Apple , con un impacto estimado de 100 a 170 puntos básicos en el margen bruto por cada aumento del 10 %.

Pfizer (PFE.US) cayó después de anunciar la suspensión del desarrollo de su fármaco experimental contra la obesidad , tras un efecto adverso grave en un participante del ensayo clínico en fase 3. Aunque el daño hepático inducido por el medicamento se resolvió tras interrumpir el tratamiento, esto supone un revés significativo para los esfuerzos de Pfizer por competir con Novo Nordisk y Eli Lilly , cuyas acciones subieron un 4,6 % y 2,3 % , respectivamente, en el mercado previo. La noticia aumenta la presión sobre el CEO Albert Bourla , quien ha defendido la cartera de fármacos en desarrollo de Pfizer como una fuente clave de ingresos a futuro, pese a la pérdida estimada de 15.000 millones de dólares por patentes que expiran hacia 2030 .

Goldman Sachs (GS.US) subió 1,4 % tras reportar sólidos resultados del primer trimestre , superando las expectativas del mercado. El banco registró ingresos netos de 15.060 millones de dólares , un 6 % más interanual , superando la estimación de 14.760 millones . El área de renta variable y trading tuvo un desempeño destacado con 4.190 millones de ingresos , superando ampliamente los 3.800 millones estimados , mientras que el área de renta fija, divisas y materias primas alcanzó los 4.400 millones . El BPA fue de 14,12 dólares , por encima de los 11,58 dólares del año anterior . Goldman también anunció un programa de recompra de acciones de hasta 40.000 millones de dólares . La división de Global Banking & Markets aumentó sus ingresos netos un 10 % interanual hasta 10.710 millones , aunque los ingresos por banca de inversión cayeron un 8,1 % , y los ingresos por asesoramiento bajaron un 22 % . El ROE se elevó al 16,9 % .

Intel (INTC.US) anunció el lunes que venderá una participación del 51 % en su unidad Altera a la firma de capital privado Silver Lake , valorando la unidad de chips programables en 8.750 millones de dólares . El acuerdo proporciona a Intel liquidez en un contexto de reducción de costos y transformación hacia un modelo de fabricante por contrato. Altera se establecerá como una entidad independiente enfocada en soluciones de semiconductores FPGA , mientras que Intel conservará un 49 % de participación . Esta venta también está relacionada con la intención de mantener las inversiones en Malasia , según el Ministro de Comercio e Industria del país, Zafrul Aziz , quien confirmó esta seguridad tras una llamada con el liderazgo de Intel y el Primer Ministro Anwar Ibrahim .

Warner Bros. Discovery (WBD.US) ha decidido retener su participación en la unidad de medios TVN SA de Polonia, tras una revisión estratégica que consideró la venta de opciones parciales. El anuncio del lunes indica que “la mejor opción es mantener TVN dentro de la estructura de WBD y desarrollar el negocio dentro del grupo”. La decisión se produce tras informaciones de que el empresario polaco Michal Solowow habría manifestado interés en adquirir activos, en medio de la incertidumbre generada por las políticas comerciales de Trump. TVN, que opera 24 canales de televisión, incluyendo uno de los canales de noticias más vistos de Polonia, tiene significancia política en la frontera con Ucrania, y Warner Bros. la describe como “uno de los activos mediáticos más importantes y de mayor alcance del portafolio de WBD.” Otras noticias de empresas del índice S&P 500. Fuente: Bloomberg Financial LP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "