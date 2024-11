Los metales preciosos e industriales presionados por el aumento de los rendimientos 📉La plata cae un 4,5%

La sesi贸n de hoy ha sido testigo de una volatilidad considerable en los mercados de acciones, materias primas y metales. Destacan los metales preciosos como el oro y la plata, donde la victoria de Trump favoreci贸 la toma de ganancias, impulsada en parte por un fortalecimiento del d贸lar, la lucha declarada de Trump contra el d茅ficit estadounidense y una esperada (al menos temporal) disminuci贸n de las tensiones geopol铆ticas. El presidente reci茅n elegido anunci贸 que buscar谩 extinguir los conflictos militares existentes e intentar谩 gestionar la din谩mica de los intereses en conflicto con China. Donald Trump ha anunciado que estabilizar谩 el presupuesto fiscal de Estados Unidos y reducir谩 el d茅ficit. La perspectiva de cambios en este sentido ejerce presi贸n sobre el oro y la plata y trae m谩s incertidumbre al mercado de metales.

Los mercados han retirado algunas apuestas sobre los recortes de tasas de Estados Unidos el pr贸ximo a帽o. Actualmente est谩n estimando recortes de "solo" 100 puntos b谩sicos para septiembre de 2025. Los inversores est谩n reduciendo ligeramente sus apuestas sobre el tama帽o de los recortes de tasas de la Fed este a帽o, actualmente est谩n descontando completamente solo un recorte de tasas de 41 puntos b谩sicos para fin de a帽o (reuniones de la Fed en noviembre y diciembre).

Los mercados esperan que Trump realmente asuma la deuda del gobierno estadounidense. S&P Global Market Intelligence se帽al贸 que los CDS estadounidenses a 5 a帽os cayeron a 33 puntos b谩sicos, el nivel m谩s bajo en al menos un a帽o, desde los 44 puntos b谩sicos al cierre anterior. Adem谩s de la plata y el oro, donde estamos viendo presi贸n para la toma de ganancias, tambi茅n estamos viendo una debilidad que se extiende entre los metales industriales, con los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 a帽os subiendo hoy en 16 puntos b谩sicos hasta el 4,45%. Las ca铆das en el mercado de valores de China est谩n ejerciendo presi贸n adicional aqu铆. El cobre retrocedi贸 un 3,8%, frente a ca铆das del 4% en el zinc y un retroceso de casi el 3% en el aluminio. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil

Fuente: xStation5

