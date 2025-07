Los precios al productor suizo siguen cayendo

Esta persistente tendencia bajista refleja una presión deflacionaria en el sector industrial suizo, que ya acumula más de veinte meses consecutivos de descensos interanuales. La debilidad en los precios se atribuye principalmente a la caída en los costes de importación y a una moderación en los precios de productos energéticos y manufacturados. 08:30 AM , Suiza - Datos de inflación de junio: IPP: real -0,7 % interanual; anterior -0,7 % interanual;

IPP: real -0,1 % intermensual; pronóstico 0,2 % intermensual; anterior -0,5 % intermensual;

