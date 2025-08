📣 Los principales índices de EE. UU. abren al alza impulsados por sólidos resultados trimestrales

Los principales 铆ndices burs谩tiles de Estados Unidos abren este mi茅rcoles en terreno positivo, continuando con el impulso alcista observado desde inicios de la semana. El optimismo del mercado se debe principalmente a los fuertes resultados trimestrales presentados por compa帽铆as tecnol贸gicas e industriales, varias de las cuales superaron ampliamente las expectativas de los analistas. Los futuros ya mostraban un sesgo positivo durante la madrugada y conservaron las ganancias antes de la apertura. Los inversores est谩n descontando sorpresas positivas en los beneficios empresariales y renovadas esperanzas de un "aterrizaje suave" de la econom铆a estadounidense en la segunda mitad del a帽o. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq 100 (gr谩fico 1H) Los futuros del Nasdaq 100 (US100) intentan rebotar tras una fuerte correcci贸n a comienzos de semana. Sin embargo, el precio a煤n se encuentra por debajo de la media m贸vil exponencial de 100 periodos (EMA100), que act煤a como una resistencia clave. El movimiento actual es claramente alcista, y es probable que en los pr贸ximos d铆as se testeen los niveles de inicios de agosto, lo que sugiere una fase de consolidaci贸n. 聽 Noticias corporativas destacadas Astera Labs (ALAB.US): +27.90鈥%. Sorprendi贸 con resultados del Q2 2025 que superaron con creces las estimaciones. Ingresos subieron un 150鈥% interanual hasta los USD 191.9 millones, con una utilidad neta de USD 51.2 millones (+238鈥%). Para el Q3, pronostica ingresos de USD 206.5 millones, por encima del consenso. 聽 Uber (UBER.US): -1.50鈥% pese a superar expectativas. Ingresos subieron un 16鈥% interanual a USD 10.7 mil millones, y la utilidad neta fue de USD 1.02 mil millones, m谩s del doble que el a帽o anterior. Anunci贸 un programa de recompra de acciones por USD 20 mil millones. 聽 Arista Networks (ANET.US): +12.8鈥%. Report贸 ingresos por USD 2.205 mil millones (+30鈥% interanual) y un BPA de USD 0.73 (+38鈥%). Aument贸 su proyecci贸n de crecimiento anual de 17鈥% a 25鈥%, gracias a la fuerte demanda de soluciones de infraestructura para centros de datos y la nube. Walt Disney (DIS.US): +2.5鈥%. Anunci贸 un acuerdo con la NFL para adquirir NFL Network a cambio de un 10鈥% de participaci贸n en ESPN. Aunque los resultados financieros del Q3 superaron las expectativas, persisten dudas por la continua baja en suscriptores de TV paga. AMD (AMD.US): -5.6鈥% tras publicar resultados mixtos. A pesar del crecimiento en ingresos, preocupan la creciente competencia de firmas chinas y la falta de claridad sobre el reinicio de ventas en Asia-Pac铆fico. Super Micro Computer (SMCI.US): -17.0鈥%. Sus resultados del Q2 no alcanzaron las previsiones. Adem谩s, rebaj贸 su proyecci贸n de ingresos anuales, se帽alando retrasos en pedidos de servidores de IA, lo que podr铆a indicar una desaceleraci贸n en la inversi贸n. 聽 __________ 馃搱 隆脷nete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y an谩lisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aqu铆:聽 聽

