Los resultados de Procter & Gamble cumplen las expectativas

Los resultados de Procter & Gamble cumplen, en líneas generales, con las expectativas, aunque advierten sobre varias dificultades. En concreto, los datos de la firma para el primer trimestre de 2025 revelan una ligera disminución de las ventas debido al debilitamiento de la economía china y al conflicto en Oriente Medio, pero el resto de puntos clave han cumplido en gran medida con las previsiones de Wall Street y la empresa mantuvo su orientación para todo el año. Tras la publicación de sus resultados, el precio de las acciones de Procter & Gamble subió un 0,4% a 172 dólares. La volatilidad implícita después de resultados basada en datos históricos fue del 1,22%, con una sorpresa promedio del 3,56%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Datos clave de los resultados de Procter & Gamble Ventas netas: -1% interanual

-1% interanual Volumen de ventas: estable (las disminuciones en belleza y cuidado de la salud se compensaron con el crecimiento en cuidado personal, telas y cuidado del hogar)

estable (las disminuciones en belleza y cuidado de la salud se compensaron con el crecimiento en cuidado personal, telas y cuidado del hogar) Ventas orgánicas de productos para el cuidado de la piel: -20% (debido principalmente a la marca SK-II en China)

-20% (debido principalmente a la marca SK-II en China) BPA: $1,93 (superó las estimaciones de $1,90)

BPA: $1,93 (superó las estimaciones de $1,90) Ingresos: $21,9 mil millones (no alcanzó las estimaciones de $22,02 mil millones) Las ventas netas cayeron un 1% en comparación con el mismo período del año anterior Beneficios por acción (BPA) de $1,93, superando las estimaciones en $0,03 Ingresos de $21,9 mil millones, ligeramente por debajo de los $22,02 mil millones esperados Beneficios de $4 mil millones, una disminución del 12% con respecto al período del año anterior Mantuvo la guía fiscal 2025 para el crecimiento de ventas y ganancias Estimaciones de analistas Fuente: Bloomberg Rendimiento del segmento Belleza y cuidado de la salud: disminuyó el volumen de ventas

Cuidado personal, telas y cuidado del hogar: mostró un crecimiento en el volumen de ventas

Marca SK-II: disminución significativa debido a las condiciones económicas más débiles en China y el sentimiento antijaponés Perspectiva de futro de Procter & Gamble Mantuvo la orientación fiscal para 2025: Crecimiento de ventas totales: 2% a 4%

Crecimiento de ventas orgánicas: 3% a 5%

Crecimiento de las ganancias netas por acción diluidas: 10% a 12%

Gasto de capital: 4% a 5% de las ventas netas del año fiscal 2025

Productividad del flujo de efectivo libre ajustado: 90%

Pagos de dividendos planificados: alrededor de $10 mil millones

Recompras de acciones planificadas: $6 a $7 mil millones Otros datos sobre Procter & Gamble P&G no tiene planes de reducir los precios en el mercado estadounidense

La compañía ve que los consumidores optan por las marcas de P&G a pesar de las presiones económicas

Los fabricantes de alimentos globales como PepsiCo y Nestlé han advertido sobre una demanda de consumo más débil

El precio de las acciones de P&G cerró a $172,28, un 2,57% más en los últimos 3 meses y 16,21 % en los últimos 12 meses

La empresa recibió 3 revisiones de BPA positivas y 13 negativas en los últimos 90 días Volatilidad implícita, Fuente: Bloomberg

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "