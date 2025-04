Máximos de los últimos 30 meses para el GBP/USD

La sesión del martes en los mercados financieros comienza con subidas moderadas en los principales índices bursátiles. Los mercados asiáticos experimentan un nuevo repunte tras el cierre al alza de Wall Street de ayer. Esta mañana se ha publicado un informe sólido del mercado laboral del Reino Unido. El par GBP/USD alcanza máximos no vistos desde septiembre de 2022. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Empleo en la perspectiva de 3 meses: 206.000 (Previsto: 170.000. Anteriormente: 144.000).

Solicitudes de subsidio por desempleo: 18.700 (Anterior: 44.200).

Tasa de desempleo: 4,4% (Previsto: 4,4%. Anteriormente: 4,4%).

Ingresos semanales promedio: 5,6% interanual (Previsto: 5,7%. Anteriormente: 5,8%). Calendario económico del día 08:45 - Francia - Datos de inflación del IPC de marzo. Pronóstico: 0,8% interanual. Anteriormente: 0,8%.

09:00 - Eslovaquia - Datos de inflación del IPC de marzo. Pronóstico: 4,0% interanual. Anteriormente: 3,8%.

10:00 - Polonia - Datos de inflación del IPC de marzo. Pronóstico: 4,9% interanual. Anteriormente: 4,9%.

11:00 - Alemania - Datos del ZEW de abril.

14:30 - EE. UU. - Datos del Empire de Nueva York de abril. Pronóstico: -14,5% interanual. Anteriormente: -20%.

14:30 - Canadá - Datos del IPC de marzo. Pronóstico: 2,6% interanual. Anteriormente: 2,6%.

