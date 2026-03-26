Mercados hoy: caen las acciones y los metales mientras el petróleo sube en medio de la incertidumbre entre EE. UU. e Irán

Los mercados financieros registraron un retroceso generalizado en las acciones, acompañado por caídas en los metales, mientras que el petróleo mostró un alza. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por los avances reportados en los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras la presentación de un plan de paz de 15 puntos y una propuesta de alto el fuego. Sin embargo, el optimismo inicial se debilitó cuando Irán rechazó dicha propuesta y presentó sus propias condiciones.

A pesar de ello, Estados Unidos señaló que aún se encuentra a la espera de una respuesta oficial por parte de Irán. En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores iraní reiteró que no existen բանակցaciones directas en curso, aunque reconoció el intercambio de mensajes a través de mediadores, aclarando que esto no constituye una negociación formal. Por su parte, el presidente Donald Trump manifestó a sus asesores su intención de lograr un rápido desenlace del conflicto, estimando que este podría encontrarse en sus etapas finales y aspirando a cerrarlo en las próximas semanas.

En este contexto, medios israelíes informaron sobre la posibilidad de que el presidente estadounidense anuncie un alto el fuego con Irán el próximo sábado, incluso sin un acuerdo definitivo. Asimismo, se reportó que los hutíes de Yemen estarían preparados para intervenir y tomar el control del estrecho de Bab al-Mandab. Finalmente, la Casa Blanca confirmó que el presidente sostendrá una reunión de gabinete en la jornada de hoy, lo que podría aportar nuevas definiciones sobre la evolución del conflicto.

Fuente: xStation

Noticias Clave

Geopolítica: El escenario entre Estados Unidos e Irán continúa marcado por señales mixtas: mientras el presidente Donald Trump sostiene que Irán busca un acuerdo y pretende cerrar el conflicto en el corto plazo, persisten tensiones internas y presiones para endurecer la postura. Aunque se especula con un posible anuncio de alto el fuego, incluso sin acuerdo definitivo, las operaciones militares han reducido significativamente la capacidad ofensiva iraní. Paralelamente, se perciben indicios de apertura al diálogo por ambas partes, en un contexto donde la unidad interna en Irán y decisiones tácticas, como la exclusión temporal de ciertos líderes de objetivos, reflejan una fase potencialmente decisiva del conflicto.

EE.UU.: En el frente económico, miembros de la Reserva Federal destacan dificultades en la medición de la inflación y señales de debilitamiento sostenido en el mercado laboral, sugiriendo que la economía podría requerir mayor apoyo monetario. A esto se suman discusiones dentro del Tesoro sobre posibles cambios en la relación con la Fed, inspirados en modelos internacionales, mientras el alza del petróleo genera preocupación en consumidores y autoridades, aunque sin evidencias claras de una espiral inflacionaria. En paralelo, la Casa Blanca mantiene una agenda activa con reuniones clave de gabinete.

Divisas: El mercado cambiario se mantiene contenido, con el EUR/USD bajo presión ante los riesgos geopolíticos y energéticos, pese a los recientes mensajes del BCE. El GBP/USD tampoco logra repuntar de forma sostenida, afectado por el contexto internacional adverso y sin apoyo significativo de datos recientes. En contraste, el USD/JPY muestra mayor firmeza, impulsado por la fortaleza del dólar y el repunte del petróleo.

Bonos: Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años registran caídas, con rendimientos al alza impulsados por el encarecimiento del petróleo y una oferta relevante en el mercado. En Europa, los Bunds continúan retrocediendo en medio de la incertidumbre geopolítica, mientras que en Japón los JGB también se debilitan, reflejando expectativas de normalización monetaria y presiones inflacionarias derivadas del alza energética.

Europa: El Banco Central Europeo evalúa el impacto del shock energético derivado del conflicto en Irán, señalando que las decisiones de política dependerán de la duración del mismo. Christine Lagarde indicó que aún es prematuro cuantificar efectos, pero se contempla estabilidad en tasas si el impacto es transitorio, o posibles alzas si las presiones persisten.

Japón: El índice japonés mostró retrocesos ante el repunte del petróleo, lo que incrementa preocupaciones sobre inflación y crecimiento, dada la alta dependencia energética del país. A pesar de la liberación de reservas estratégicas, persisten presiones, mientras el Banco de Japón reafirma su compromiso con la estabilidad de precios y continúa ajustando su política. Los datos de inflación de servicios mostraron un leve incremento sobre lo esperado.

China: Los mercados chinos enfrentan presión por resultados corporativos y crecientes preocupaciones sobre el sector inmobiliario, particularmente ante nuevos retrasos en pagos de deuda por parte de grandes desarrolladores como Vanke, lo que refuerza los riesgos financieros estructurales.

Oil: El petróleo mantiene una tendencia alcista en un entorno de alta incertidumbre geopolítica y mensajes contradictorios sobre posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Factores adicionales, como incidentes en infraestructura energética, riesgos en rutas clave como el Estrecho de Ormuz y medidas de países como Japón para estabilizar el suministro, refuerzan la volatilidad. La seguridad energética se posiciona como un eje central para la estabilidad global.

Metales: Los metales muestran debilidad, con el oro presionado por el alza de rendimientos y del petróleo, mientras el cobre enfrenta menor demanda en un entorno de aversión al riesgo, especialmente desde China. A nivel de oferta, eventos como restricciones a exportaciones desde Rusia y disrupciones logísticas en Australia añaden incertidumbre adicional al mercado.

¿Quieres saber más? Conéctate a nuestro análisis Intraday (10:15 AM GMT -3)

Análisis US100

El precio continúa desarrollando una estructura de lateralización, respaldada por la media móvil en torno al nivel de soporte de 24.135 puntos. Dentro de este contexto, se identifica la formación de un triángulo, lo que refleja una fase de consolidación del mercado. La zona cercana a los 24.135 puntos se mantiene como referencia clave.

En caso de que el precio logre sostenerse sobre este nivel, el precio podría reanudar la tendencia previa, hacia la resistencia superior ubicada en torno a los 25.000 puntos. Por el contrario, una ruptura a la baja de este soporte aumentaría la probabilidad de una extensión del movimiento correctivo, teniendo como siguiente nivel relevante de soporte la zona de los 23.653 puntos.

🔹 Punto Clave: 24.135

🔺 Escenario Alcista: 25.000

🔻 Escenario Bajista: 23.653

Fuente: xStation

Gráfico del Día

El precio del oro ha continuado presionado en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, donde la apreciación del dólar ha impulsado al alza los rendimientos, afectando negativamente su cotización. Desde el punto de vista técnico, se observa una estructura de caída correctiva, con características que podrían corresponder a una corrección de tipo “B”. Actualmente, el soporte clave se ubica en la zona de los 4.296 puntos, nivel que actúa como referencia principal, mientras el momentum se mantiene bajista con el precio cotizando por debajo de su media móvil de largo plazo.

No obstante, mientras el precio logre sostenerse sobre este nivel, se mantiene abierta la posibilidad de un rebote técnico que busque aproximarse a la resistencia ubicada en torno a los 4.800 puntos. Por el contrario, una ruptura sostenida por debajo de los 4.296 puntos reforzaría el escenario de continuidad bajista, en donde el soporte mayor se encuentra en la zona de los 4.094 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.296

🔺 Escenario Alcista: 4.800

🔻 Escenario Bajista: 4.094

Fuente: xStation