Mercados Hoy: El petróleo se desploma tras señales de diálogo entre EE.UU. e Irán

Los mercados financieros globales registraron una jornada altamente volátil, marcada inicialmente por caídas en acciones y metales debido a la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, el panorama cambió abruptamente tras el anuncio de conversaciones "muy positivas" entre ambos países, lo que impulsó un fuerte rebote bursátil, una caída significativa del precio del petróleo y un retroceso del dólar, reflejando un giro en el apetito por riesgo de los inversionistas.

Noticias Claves

La tensión geopolítica dominó los mercados al inicio de la jornada, luego de que Estados Unidos intensificara su presión sobre Irán con amenazas directas contra infraestructura energética y un ultimátum relacionado con el Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo. Este escenario elevó la aversión al riesgo, afectando principalmente a las bolsas de Asia y presionando a los activos sensibles a la energía.

No obstante, el sentimiento cambió de forma radical cuando el presidente Donald Trump anunció avances en las negociaciones con Irán y ordenó suspender cualquier acción militar durante cinco días. Este giro generó un repunte de los futuros del S&P 500 del 2,3%, mientras que los inversionistas redujeron su exposición a activos refugio.

En este contexto, el precio del petróleo Brent se desplomó más del 9%, situándose cerca de los 101 dólares por barril, luego de haber subido previamente por el riesgo de interrupciones en el suministro. La caída refleja cómo la reducción de tensiones geopolíticas impacta directamente en las expectativas del mercado energético.

Por su parte, el dólar mostró un comportamiento mixto, fortaleciéndose inicialmente ante la incertidumbre global, pero cediendo posteriormente un 0,1% tras el anuncio de distensión. En el mercado de divisas, el EUR/USD retrocedió levemente, mientras el USD/JPY avanzó impulsado por preocupaciones energéticas en Japón.

En renta fija, los bonos del Tesoro estadounidense lograron recuperarse, con el rendimiento a dos años cayendo hasta el 3,83%, lo que refleja una menor presión inflacionaria tras la caída del petróleo y el alivio en el riesgo geopolítico.

En Asia, el índice japonés JP225 registró caídas significativas, afectado por el aumento en los costos energéticos y la incertidumbre global, mientras que China mantuvo un tono débil, pese a reiterar su compromiso con una política monetaria flexible.

En el mercado de metales, el oro recuperó parte de sus pérdidas, tras haber sido presionado por expectativas de tasas más altas, mientras que el cobre alcanzó mínimos de varios meses antes de estabilizarse con el cambio en el sentimiento global.

Análisis Intraday

¿Quieres saber un poco más d elo que está pasando en los mercados? Te invitamos a ver nuestro análisis intraday de esta mañaña por nuetsra analista de mercados Emanoelle Santos.

Análisis US100



Fuente: xStation

Tras la ruptura de la estructura de rango lateral, el precio inició un movimiento bajista que lo llevó hacia la zona de 23.882, nivel que actuó como pivote relevante y donde se observó una pausa y consolidación. El precio se había alejado de su media móvil de largo plazo, reflejando una condición de ligera sobreventa, mientras el MACD presentaba una divergencia alcista que anticipó la pérdida de momentum bajista.

El precio se sostuvo sobre el soporte de 23.653 y activó una fase correctiva que llevó al índice de regreso hacia la zona de 24.544, resistencia inmediata que coincide con el extremo inferior del rango azul. Si el precio logra consolidarse por encima de este nivel y superar 24.726, se abriría espacio hacia la zona de resistencia entre 25.177 y 25.242. Por el contrario, una incapacidad de sostener el nivel actual podría derivar en una nueva prueba de 23.882, siendo 23.653 el soporte crítico cuya pérdida reactivaría el escenario bajista.

🔹 Punto Clave: 24.726

🔺 Escenario Alcista: 25.242

🔻 Escenario Bajista: 23.882

Gráfico del Día: Gold



Fuente: xStation

El mercado de metales experimentó una fuerte presión vendedora en un contexto donde los inversionistas privilegiaron la liquidez, favoreciendo activos como el dólar y los bonos. El oro registró una caída acelerada que lo llevó hasta la zona de 4.094 puntos, nivel donde el MACD alcanzó lecturas en extremos, anticipando una posible pausa en el movimiento bajista.

El precio encontró soporte en la zona de 4.094 y desarrolló un movimiento correctivo de alta intensidad que llevó al metal de regreso hacia el área de 4.401, donde opera actualmente y que coincide con la resistencia . Si el precio logra consolidarse por encima de este nivel, la siguiente resistencia apunta hacia la zona de 4.513, con una reisstencia mayor en 4.735 en caso de continuidad alcista. Por el contrario, una incapacidad de sostener el nivel actual podría derivar en una nueva prueba de 4.094, cuya ruptura reactivaría el escenario bajista con objetivo en los 3.998 puntos.

🔹 Punto Clave: 4.401

🔺 Escenario Alcista: 4.735

🔻 Escenario Bajista: 4.094