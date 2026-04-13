Metales preciosos vuelven al rojo; oro y plata presionados por demanda de dólar

Los futuros de metales preciosos iniciaron la nueva semana con una caída decisiva, revirtiendo la mayor parte de las ganancias tentativas de la semana pasada. El oro (GOLD) retrocede aproximadamente un 1,1%, mientras que la plata (SILVER) registra una caída cercana al 3%.

El caos en torno al alto el fuego en Oriente Medio vuelve a afectar el sentimiento de los inversores, impulsando la demanda de refugio en el dólar estadounidense.

Al inicio de la sesión de hoy, el oro se desplomó un 3% hasta aproximadamente 4.630 USD por onza, después de que el principal negociador estadounidense, el vicepresidente J.D. Vance, anunciara el colapso de las negociaciones con Irán. Tras la ruptura, Donald Trump anunció un bloqueo marítimo del Estrecho de Ormuz, efectivo desde las 16:00 CET, y prometió la “eliminación inmediata de buques iraníes” que intenten romper el bloqueo.



GOLD encontró soporte en la media móvil exponencial de 100 días (EMA100), pero la resistencia en la EMA30 sigue impidiendo una ruptura clara de la tendencia bajista. Fuente: xStation5

Negociaciones fallidas rompen expectativas de normalización

La parte iraní acusó a EE. UU. de mantener una postura “maximalista” en las negociaciones, siendo el principal punto de conflicto el enriquecimiento de uranio. Según el ministro de Exteriores de Irán, se había logrado un progreso significativo, pero EE. UU. habría cambiado constantemente sus condiciones, lo que finalmente llevó al fracaso de las conversaciones.

La renovada escalada del conflicto ha impulsado el precio del Brent por encima de los 100 USD (actualmente +7,5% hasta 101 USD). El mercado experimentó un breve alivio tras un informe del New York Post que sugería que Irán estaba considerando detener su programa nuclear; sin embargo, posteriormente se aclaró que la información se basaba en una propuesta de Vance y no en nuevos avances reales.

Los contratos de oro y plata han recuperado parte de sus pérdidas iniciales, pero el aumento de la incertidumbre geopolítica ha provocado una clásica huida hacia el dólar.

El riesgo de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz aumenta de forma directa la probabilidad de una presión sostenida sobre los precios, lo que podría obligar a la Fed a adoptar una postura más hawkish. Sin embargo, mantener tasas de interés elevadas reduce el atractivo de las materias primas frente a activos como los bonos, especialmente en los niveles actuales de valoración.



El repunte del petróleo (OIL) coincide con el retorno de la demanda por el dólar. No obstante, las ganancias limitadas del USDIDX hoy reflejan una incertidumbre significativa sobre la evolución del conflicto tras el fracaso de las negociaciones. Fuente: xStation5