Microsoft cae tras malos resultados de Azure

Caída de las Acciones de Microsoft tras Publicación de Resultados Trimestrales Resumen de Resultados: Hoy, las acciones de Microsoft experimentaron una caída tras la publicación de sus resultados trimestrales, con especial atención en la unidad de la nube. Aunque los resultados generales superaron las expectativas, el crecimiento de Azure fue más débil de lo esperado. Ganancia por Acción: Microsoft reportó una ganancia de $2.95 por acción , frente a los $2.90 esperados por el mercado.

Ingresos Totales: Los ingresos aumentaron un 15% interanual, alcanzando los $64.7 mil millones, superando los $64.52 mil millones esperados. Detalles por División: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Intelligent Cloud: Esta división, que incluye la unidad de nube Azure, reportó ingresos de $28.520 millones. Microsoft indicó que los ingresos de Azure crecieron un 29% interanual y un 30% en moneda constante, pero este crecimiento fue inferior a la meta de la compañía, que esperaba un aumento del 30% al 31%.

Ingresos Totales Relacionados con la Nube: Los ingresos fueron de $36.8 mil millones, ligeramente por debajo de la estimación de $36.84 mil millones.

Productividad y Procesos Empresariales: Los ingresos de Office Commercial aumentaron un 12% interanual (13% en moneda constante), mientras que Dynamics 365 registró un crecimiento del 19% en el mismo período.

LinkedIn: La red social orientada a empresas tuvo un aumento del 10% en las ventas, o del 9% en moneda constante.

Xbox: Los ingresos por contenidos y servicios de Xbox aumentaron un 61%, impulsados en gran medida por la adquisición de Activision por parte de Microsoft. Fuente: Microsoft Corporation (MSFT) - FORM 10-K | Annual Report Aunque en líneas generales los resultados de Microsoft superaron las previsiones de los analistas, el menor crecimiento de Azure provocó una caída inicial de las acciones del 8%. Esta reacción se debe a que Azure ha sido el principal enfoque de los inversores, impulsado por el creciente interés en la industria de la inteligencia artificial.

A pesar de esta caída, la compañía aún cotiza a una valoración exigente de 32 veces los objetivos de BPA para el año fiscal 2025.

