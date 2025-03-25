Trading en NASDAQ - ¿Cómo invertir en el índice NASDAQ (US100)?

¿Te interesa invertir en nuevas tecnologías y seguir las nuevas tendencias de las industrias tecnológicas? Ha llegado el momento de interesarse por el índice NASDAQ.

El Nasdaq (XTB CFD: US100) es uno de los índices bursátiles más seguidos por inversores y analistas de todo el mundo, junto con los índices industriales Dow Jones (US30) y S&P (US500). Debido al gran número de empresas del sector tecnológico, incluidas las jóvenes en fase de desarrollo dinámico, el Nasdaq a veces se considera un indicador del sentimiento de los inversores y del estado general del mercado tecnológico. El índice consta de las 100 empresas de tecnología más grandes que cotizan en bolsa en el mercado estadounidense.

El NASDAQ es conocido por su alta volatilidad y por hacer movimientos más grandes que otros grandes índices como el Dow Jones o el S&P 500. Esto se debe al hecho de que los activos de riesgo, como las acciones de las empresas de tecnología, tienden a ser muy volátiles y atraen capital especulativo. Además, el crecimiento progresivo de la adopción de tecnología en los continentes puede considerarse como otro factor causante de dicha dinámica. Por lo tanto, operar en NASDAQ se percibe como riesgoso pero goza de una enorme popularidad en todo el mundo. En este artículo, aprenderá qué es el NASDAQ, cómo comenzar a operar en él y cuándo es el mejor momento para interesarse en operar con el NASDAQ (US100).

¿Qué es el índice NASDAQ?

Nasdaq es la segunda bolsa de valores más grande del mundo, solo superada por la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Los gigantes tecnológicos como Apple, Google, Microsoft y Amazon cotizan en NASDAQ. NASDAQ se estableció en 1971 y, desde entonces, la cantidad de empresas que cotizan en NASDAQ ha aumentado a casi 4000 listados, incluidas muchas de las corporaciones más grandes de la actualidad. El valor de todas estas empresas, por supuesto, fluctúa con la economía mundial, por lo que el precio del índice también fluctúa.

Nasdaq hizo historia cuando introdujo la idea de una bolsa de valores electrónica en 1971, que cautivó la imaginación de muchos inversores. En ese momento, NASDAQ fue la primera bolsa electrónica que permitió a los inversores comprar y vender a través de un sistema electrónico basado en computadora, a diferencia del piso de negociación físico de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Es por eso que NASDAQ tiene una reputación prestigiosa como un intercambio innovador, razón por la cual muchas empresas de tecnología eligen trasladar sus cotizaciones a NASDAQ.

El nombre del índice NASDAQ es un acrónimo de National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Se refiere a los orígenes cuando el intercambio fue fundado por la Asociación Nacional de Comerciantes de Valores (NASD), el predecesor de la actual Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA).

¿Cómo funciona NASDAQ?

NASDAQ es un índice ponderado por capitalización modificado. Las ponderaciones de las acciones en el índice se basan en su capitalización de mercado, con ciertas reglas que limitan la influencia de los componentes más grandes. Así, como base, cuanto mayor es la capitalización de una empresa, mayor es la participación que tiene en el índice NASDAQ, mientras que el índice no incluye empresas del sector financiero.

NASDAQ tiene estándares estrictos que las empresas deben cumplir para ser indexadas:

Estar listado exclusivamente en NASDAQ.

Una oferta pública de la empresa en el mercado estadounidense durante al menos tres meses.

Volumen de negociación diario promedio de min. 200.000 acciones.

Publicación regular y cuidadosa de informes trimestrales y anuales.

No se ha iniciado ningún procedimiento concursal.

La composición del índice NASDAQ-100 cambia, por supuesto, en caso de exclusión (traslado de cotizaciones a otra bolsa, fusiones, adquisiciones, quiebras, exclusión del índice por parte de NASDAQ debido al incumplimiento de los requisitos), pero el índice también se reequilibra una vez al año en Diciembre. La bolsa de valores NASDAQ luego revisa las empresas que cotizan en bolsa comparándolas con otras fuera del índice, reclasifica las empresas y realiza ajustes.

El NASDAQ también puede reequilibrarse trimestralmente, pero solo en circunstancias excepcionales:

Cuando una empresa vale el 24% del índice

Cuando empresas con una ponderación igual o superior al 4,5% representen el 48% o más del índice

El índice se rebalancea anualmente, después del rebalanceo trimestral solo si

Cuando una empresa vale el 15% del índice

Cuando cinco empresas más grandes por capitalización de mercado tienen una ponderación del 40% o más del índice NASDAQ

Hay dos filtros que utiliza NASDAQ para determinar los valores de mercado de las empresas para su revisión anual:

Cotización de la acción al último día de negociación de octubre.

Totales de acciones anunciados públicamente al último día de negociación de noviembre.

Aquellas empresas que se ubican entre las 100 mejores de todas las empresas elegibles en el índice durante la revisión anual se mantienen en el índice.

Las empresas en las posiciones 101-125 solo se retienen si estuvieron entre las 100 principales el año anterior. Si no regresan al top 100 en la revisión anual del año siguiente, se eliminan. Aquellas empresas que no están entre las 125 principales siempre se eliminan, independientemente de su posición en el año anterior.

El índice también expulsa a una empresa si no coincide con la ponderación del índice en al menos 1/10 de un por ciento al final de dos meses consecutivos. Por lo tanto, esto puede ocurrir en cualquier momento. Las empresas que están excluidas del índice son reemplazadas por aquellas con mayor valor de mercado que aún no están en el índice.

La anticipación de estos cambios puede dar lugar a cambios en los precios de las acciones de las empresas afectadas. Por lo general, los inversores reaccionan de manera muy positiva a las noticias de que la cotización de una empresa se ha trasladado al NASDAQ.

NASDAQ siempre anuncia públicamente todos los cambios en el índice, independientemente de cuándo ocurran, a través de comunicados de prensa al menos cinco días hábiles antes del cambio.

Tipo de posiciones en NASDAQ

Cuando desee comenzar a operar con el índice NASDAQ, puede tomar dos posiciones: una posición corta o una posición larga. Es importante recordar que las noticias importantes que pueden afectar la salud de la economía tienden a aumentar la volatilidad del mercado y el índice NASDAQ es extremadamente sensible a ello. Por lo tanto, la posición que elija tomar dependerá de su perspectiva sobre la salud general de la economía y la dirección de la tecnología.

Posición larga en NASDAQ

Una posición larga de 'COMPRA' es particularmente popular cuando el mercado está de buen humor y los inversores se sienten seguros o cuando existen circunstancias externas que pueden devolver un sentimiento positivo al mercado. Aquí es cuando un rebote puede ser particularmente dinámico.

En tal situación, si asume que la economía puede experimentar una mejora en el sentimiento de los inversores luego de un evento económico o político, puede tomar una posición larga en el NASDAQ. Por lo general, los inversores amantes del riesgo regresan muy rápido a sus inversiones una vez que sale el sol para el mercado nuevamente.

Si efectivamente mejora el sentimiento del mercado, su predicción será correcta y obtendrá ganancias apostando al aumento de precios del índice NASDAQ. Por el contrario, si tomara una posición larga y el mercado temiera una recesión, su posición probablemente registraría una pérdida.

Posición corta en NASDAQ

Una posición corta de 'VENTA' es especialmente popular cuando hay miedo e incertidumbre en el mercado o cuando hay circunstancias externas que podrían hacer que regrese el sentimiento negativo.

En tal situación, si asume que la economía puede experimentar un fuerte deterioro en el sentimiento de los inversores luego de un anuncio económico o político, puede tomar una posición corta en el NASDAQ. De esta forma, puede implementar estrategias comerciales para eventos mundiales específicos que podrían aumentar o disminuir significativamente la volatilidad de los precios de los activos.

Si el miedo está realmente presente en el mercado, su predicción será correcta y obtendrá ganancias apostando a una caída en el precio del índice NASDAQ. Por el contrario, si toma una posición corta y no se espera que el mercado caiga, es probable que su posición registre una pérdida.

El mejor momento para comenzar a operar en NASDAQ

El índice NASDAQ tiende a realizar movimientos mucho más grandes que otros índices estadounidenses debido a la naturaleza de las empresas que cotizan en él. Se trata en su mayoría de empresas tecnológicas, algunas de las cuales solo van por el camino de la rentabilidad, al igual que empresas como Tesla o Amazon llevan muchos años por ese camino. Debido a este hecho, en períodos de pánico o situaciones inestables en el mundo, los inversores suelen dejar los activos de riesgo durante algún tiempo y recurrir a inversiones más estables o al efectivo.

Sin embargo, el índice es propenso a rebotes de precios muy dinámicos cuando el sentimiento positivo regresa al mercado. Esto se puede atribuir a factores macroeconómicos que están provocando que los inversores vuelvan a invertir en tecnología que impulsa el desarrollo humano. Mientras tanto, es el NASDAQ el que cotiza para muchas empresas transparentes y ambiciosas que brindan soluciones innovadoras. Por lo tanto, no sorprende que el capital esté tan interesado en volver a las acciones tecnológicas, que son inherentemente más volátiles que las acciones bancarias o las empresas del sector industrial.

NASDAQ vs S&P 500 Comparación de gráficos de precios históricos.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

A pesar de la mayor volatilidad y riesgo, NASDAQ suele ofrecer rendimientos más altos incluso que el índice S & P 500. Por lo tanto, se puede decir que algunos comerciantes de NASDAQ aceptan una mayor volatilidad a expensas de rendimientos potencialmente más altos.

Sin duda, es un buen momento para interesarse en el comercio del índice NASDAQ durante los períodos de pánico, que provocan una fuerte liquidación de acciones de las empresas de tecnología. Entonces, un gran número de inversores contrarios que busquen un cambio de tendencia pueden tomar importantes posiciones largas de 'COMPRAR' anticipándose a un repunte de los precios. Del mismo modo, en el caso de euforia cuando el índice está en máximos históricos, los operadores con aversión al riesgo pueden buscar un período de debilidad en los mercados globales para tomar posiciones cortas de 'VENDER' en el NASDAQ, apostando a las caídas.

Los momentos interesantes para comenzar a operar en NASDAQ son cuando las empresas más grandes del índice publican sus resultados financieros trimestrales o anuales, así como eventos mundiales que pueden causar una alta volatilidad, como reuniones de la FED, reuniones políticas importantes o diversas crisis militares.

¿Cómo empezar a operar en NASDAQ (US100)?

El comercio de NASDAQ está disponible en nuestra plataforma de negociación xStation y puede comenzar a operar con su índice de nueva tecnología al ingresar en transacciones de CFD (contrato por diferencias) en el instrumento US100 y utilizar el potencial de apalancamiento.

Al operar con NASDAQ, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es muy arriesgado, pero por supuesto puede multiplicar las ganancias de un comerciante de día. Trading NASDAQ está dedicado a los comerciantes activos que no tienen problemas con la volatilidad de los precios.

Gracias al apalancamiento de 1:20, solo necesitará un margen del 5 % para abrir una posición. Al usar 1000 USD, abrirá una posición que vale 20 000 USD. Debido a los instrumentos CFD apalancados, el nivel de alto riesgo de ingresos potenciales de la posición también puede ser alto, pero también la pérdida potencial es posiblemente mayor como resultado. NASDAQ (US100) CFD Trading brinda a los operadores la oportunidad de abrir posiciones cortas y largas. Las posiciones cortas brindan a los operadores la oportunidad de obtener ganancias cuando los precios del mercado están cayendo.

Si desea leer más sobre CFD y apalancamiento financiero, puede leer la información aquí:

Las únicas tarifas en las que incurre por dicha negociación son el diferencial (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y los puntos de intercambio. El margen es muy pequeño y cuesta centavos dependiendo del tamaño de su posición. Los puntos de intercambio son los costos en los que incurre el corredor para financiar posiciones apalancadas; los swaps se cargan diariamente a la posición abierta en el instrumento NASDAQ.

Al operar con contratos NASDAQ, puede aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es un instrumento de alto riesgo y puede generar pérdidas, pero puede multiplicar las ganancias de un comerciante diario.

Operar con NASDAQ es especulativo y para los comerciantes activos solo importan las fluctuaciones de precios en este instrumento. Este tipo de contrato es un acuerdo financiero que paga la diferencia en el precio de liquidación entre la transacción abierta y cerrada sin ninguna entrega física del instrumento negociado

La inversión le permite comenzar a operar en NASDAQ sin salir de casa, con cero comisiones y márgenes bajos. Además, debido a la liquidez del mercado NASDAQ, puede cerrar su posición con un clic del mouse en cualquier momento cuando el mercado está abierto. Esta es la razón por la cual el comercio de contratos en línea NASDAQ (US100) tiene tantas ventajas y ahora es cada vez más popular.

Inversión en CFDs sobre acciones del NASDAQ

Operar con apalancamiento en índices conlleva un alto riesgo, por supuesto, pero las posiciones bien tomadas pueden generar rendimientos muy altos en dicha inversión. Para los inversores que no son muy activos y prefieren solo la inversión pasiva en el índice NASDAQ, también ofrecemos CFDs sobre ETF que dan exposición al índice NASDAQ de EE. UU., como iShares UCITS ETF NASDAQ 100 CNDX.UK, Invesco EQQQ NASDAQ 100 UCITS ETF EQQQ.UK o Beta ETF NASDAQ 100 BETANDX.PL. Puede leer más sobre invertir en CFDs de ETF aquí

También ofrecemos CFDs sobre acciones de empresas que cotizan en NASDAQ, incluidas Meta Platforms FB.US, Tesla TSLA.US, Amazon AMZN.US o Matterport MTTR.US y muchas otras empresas de tecnología.

Precio del índice NASDAQ (US100)

El NASDAQ es bien conocido como un instrumento muy volátil y el precio puede hacer grandes movimientos en cualquier momento. Es por eso que hacer un seguimiento de la cotización de NASDAQ es muy importante para los comerciantes. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para futuros contratos en NASDAQ al ofrecer el instrumento US100:

Horario de negociación de NASDAQ

¿Qué pasa con el horario de negociación de NASDAQ (US100)? Esta información es especialmente importante para los inverores de día. La negociación de US100 está disponible 4 días a la semana de 00:05 CET a 23:00 CET con un breve descanso entre las 22:15 CET y las 22:30 CET de lunes a jueves, y de 00:05 CET a 22:00 CET - el Viernes. Operar con US100 no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma. El precio de US100 es estático cuando el mercado está cerrado. El resto del tiempo los precios fluctúan constantemente.

Por supuesto, el mejor momento para comenzar a operar activamente en NASDAQ (US100) es durante los períodos de muy alta volatilidad cuando los inversores sienten emociones extremas y un gran volumen ingresa al mercado. Cuando el miedo o la codicia están en el mercado, el volumen del índice NASDAQ aumenta. Esta situación es una gran oportunidad para los comerciantes que prefieren el riesgo, que utilizan el apalancamiento para obtener grandes ganancias en posiciones largas pero también en posiciones cortas.

El aumento del miedo podría estar influido por la publicación de noticias políticas o macroeconómicas negativas. NASDAQ es uno de los instrumentos más volátiles. El índice está formado por empresas tecnológicas estadounidenses que tienden a ser muy volátiles y atraen grandes capitales especulativos. Cuando el miedo aumenta y está directamente relacionado con cuestiones macroeconómicas y políticas, p. información sobre la política monetaria de la FED o información sobre un conflicto global o crisis política, las empresas tecnológicas empiezan a caer. Esto suele suceder porque la tecnología se percibe como una inversión de riesgo y en momentos de crisis los inversores cierran posiciones en activos de riesgo. Estos factores pueden crear una sensación de miedo en los inversores, y esto siempre es una señal de grandes movimientos en el NASDAQ. Pero los movimientos al alza de los precios del NASDAQ también pueden ser tan dinámicos cuando los inversores creen que la economía se está estabilizando; sintiéndose seguros los utilizan para volver a inversiones arriesgadas.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. Los contratos por diferencia (CFDs) son productos apalancados y conllevan un riesgo significativo de pérdida de capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender completamente los riesgos. Este material es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.















