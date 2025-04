Miembros de la Fed comentan sobre la economía de EE. UU. y los aranceles 🗽 ¿El repunte inflacionario será solo temporal? El índice USDIDX cae 0.6%

Los miembros de la Reserva Federal, Christopher Waller y Kevin Hammack, compartieron hoy sus perspectivas sobre la economía estadounidense y la política monetaria. Hammack indicó que es poco probable que la Fed recorte las tasas de interés en mayo, mientras que Waller señaló que está "dispuesto a mirar más allá de los aumentos de precios relacionados con los aranceles", ya que probablemente serán transitorios. Declaraciones de Christopher Waller (Reserva Federal): Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Enfocarse únicamente en los datos conlleva el riesgo de una respuesta de política monetaria tardía.

Los recortes de tasas podrían volverse necesarios si aumenta el desempleo.

Estoy dispuesto a ignorar los aumentos de precios causados por los aranceles.

Se necesitará valentía para considerar que los aumentos de precios provocados por aranceles son temporales.

Una desaceleración de la demanda como resultado de los aranceles podría compensar parte del impacto inflacionario.

Sigo creyendo firmemente que el impacto de los aranceles será un efecto de nivel de precios único.

El progreso en la inflación durante los últimos 18 meses ha sido irregular.

Es posible que los aranceles provoquen un rápido aumento del desempleo.

No solo importa el nivel de desempleo, sino la velocidad del cambio.

La segunda mitad del año debería aportar más claridad sobre el impacto de los aranceles.

Podríamos ver un aumento de precios a medida que comiencen los despidos.

La forma más sencilla de compensar los costos de los aranceles es recortar las nóminas.

Es poco probable que veamos efectos claros de los aranceles para julio.

No hay razón evidente por la que los aranceles deban quedar fuera del debate fiscal.

Necesitamos un mejor control sobre el déficit presupuestario.

Aranceles menores tendrán un efecto de traspaso modesto.

No me sorprendería ver más despidos y mayor desempleo.

Las empresas están tratando de averiguar cómo operar bajo condiciones de aranceles.

Los aranceles se han convertido en parte de la mayoría de las discusiones económicas. Declaraciones de Kevin Hammack (Reserva Federal): Es posible que la postura de Trump respecto al presidente de la Fed influya en la interpretación de los datos.

Las caídas en acciones, bonos y el dólar deben ser monitoreadas de cerca.

La Fed podría actuar en junio si los datos lo respaldan claramente. Hasta ahora, la economía estadounidense sigue siendo muy resiliente.

La Fed responderá rápidamente si es necesario.

Veo señales alentadoras en los datos duros, pero los datos blandos siguen siendo preocupantes.

La Fed necesita mantenerse paciente: aún es demasiado pronto para considerar una acción en mayo.

Actualmente no tengo un escenario base: estoy explorando múltiples escenarios para la economía.

Aún no sabemos qué efectos tendrán la incertidumbre y la política comercial en la economía.

Las empresas están posponiendo inversiones debido a la incertidumbre. La incertidumbre está pesando mucho sobre la planificación empresarial. Fuente: xStation5

