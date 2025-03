Moody’s rebaja la calificación crediticia de Volkswagen por desafíos estructurales y competencia en China

La agencia de calificación Moody’s anunció este lunes la rebaja de la nota crediticia de Volkswagen, reduciéndola de A3 a Baa1, citando como razones los desafíos estructurales del sector, la necesidad continua de inversión y la creciente competencia en China. Factores detrás de la rebaja Según Moody’s, la decisión se debe a la contracción reciente en el margen operativo y la generación de flujo de caja libre, con pocas expectativas de recuperación significativa en los próximos trimestres. No obstante, la calificación de Volkswagen se mantiene tres niveles por encima del grado especulativo (bono basura). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Algunos de los principales factores que han llevado a la rebaja incluyen: Competencia feroz en China , donde rivales locales están ganando cuota de mercado con vehículos eléctricos más asequibles y avanzados.

Inversiones necesarias para la transición a la movilidad eléctrica, un proceso que requiere grandes recursos y que aún no ha generado el retorno esperado.

Costos asociados al desarrollo de software, un área clave para la industria automotriz moderna, pero que ha representado dificultades para Volkswagen.

, un área clave para la industria automotriz moderna, pero que ha representado dificultades para Volkswagen. Tensiones comerciales globales, que afectan la cadena de suministro y aumentan la incertidumbre en mercados estratégicos. Perspectivas y medidas de Volkswagen La empresa alemana anticipa otro año desafiante en 2024, con un enfoque en aumentar las ventas de vehículos eléctricos, reducir costos y sortear las tensiones comerciales. En su mercado clave de China, la compañía espera que sus ganancias se reduzcan hasta 1.000 millones de euros en 2025, debido a la presión competitiva y los costos de adaptación. A pesar del panorama complejo, Moody’s destacó que Volkswagen cuenta con una estructura financiera sólida, con bajo nivel de endeudamiento y alta liquidez, lo que le da margen para implementar ajustes estratégicos y enfrentar los retos del sector. Además, si las medidas de reestructuración tienen éxito, la agencia prevé una posible mejora en la rentabilidad a partir de 2026 o 2027. Con esta rebaja, Volkswagen se sitúa por debajo de BMW y Mercedes-Benz, cuyos ratings permanecen en A2. Esto podría implicar costos de financiamiento más altos para la compañía en futuras emisiones de deuda. Fuente: xStation5.

