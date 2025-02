Nasdaq 100 Cae 0.53%

📌 El Nasdaq Cae Mientras las Acciones Tecnológicas se Tambalean Las ganancias constantes en las acciones durante la mañana se diluyeron en las operaciones de la tarde, con Nvidia liderando una caída que arrastró al Nasdaq Composite a la baja. El índice tecnológico bajó un 0,3%, y continuó cayendo en las operaciones del jueves por la tarde. Mientras tanto, el S&P 500 logró subir solo un 0,1%, y el Dow Jones experimentó un incremento más significativo, subiendo 205 puntos, o un 0,5%. El sector tecnológico del S&P 500, que había registrado un sólido avance al inicio de la sesión, terminó cayendo un 0,4%. Otros sectores como servicios de comunicación, bienes básicos de consumo y sector inmobiliario también experimentaron descensos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por la mañana, una ola de datos económicos optimistas animó al mercado, llevando al Dow Jones a niveles récord. Las tecnológicas también se beneficiaron de este impulso, excepto Nvidia, que no publicó sus resultados, lo que llevó a algunos en Wall Street a ver el aumento del 1,2% como una oportunidad para vender acciones tecnológicas. Mientras tanto, sectores como energía, finanzas, industria y materiales subieron alrededor de un 1% o más, lo que sugiere una mini rotación de capitales lejos de la tecnología. Esta tendencia podría continuar hasta septiembre, especialmente si tasas de interés más bajas y una economía en desaceleración pero resistente brindan un terreno fértil para que las acciones de bajo rendimiento alcancen a las acciones tecnológicas de gran capitalización. Estas expectativas han impulsado al Russell 2000, que tuvo una carrera estelar en julio y hoy subió un 1,2%, destacándose en un día de debilidad para las tecnológicas. US100 M5 El precio ha roto nuevamente una zona de retroceso importante en los 19484 lo que indica que existen probabilidades de que el precio pueda conseguir nuevas caídas hacia un posible 19154 que equivale al retroceso 38.2 de Fibonacci, el cual ahora actúa como un nivel de soporte clave.

