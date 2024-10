Nasdaq al alza tras resultados de Tesla

US100 sube a medida que Tesla se dispara 📈 El Nasdaq 100 está mostrando signos de recuperación tras el informe de ganancias del tercer trimestre mejor de lo esperado de Tesla, que marca un comienzo prometedor para la crucial temporada de ganancias para las compañías tecnológicas de los Siete Magníficos. Actualmente, el índice cotiza con un alza del 0,2%, ya que el sólido desempeño de Tesla podría presagiar un repunte más amplio del sector tecnológico. Las acciones de Tesla son un 17% más altas, hasta 250 dólares por acción. Tesla supera las métricas clave Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los resultados del tercer trimestre de Tesla superaron las expectativas de Wall Street en varias áreas cruciales. Si bien los ingresos no alcanzaron ligeramente los objetivos de 25.180 millones de dólares frente a los 25.430 millones de dólares esperados, la compañía obtuvo ganancias por acción mejores de lo previsto de 0,72 dólares, superando los 0,60 dólares proyectados. En particular, el flujo de caja libre alcanzó los 2.470 millones de dólares, superando significativamente las expectativas de 1.610 millones de dólares. Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos subieron casi un 10% en las operaciones fuera de horario, revirtiendo pérdidas anteriores del 1,98% durante la sesión regular. Este dramático cambio refleja la recepción positiva de los inversores de la eficiencia operativa de Tesla y las mejoras en las métricas de rentabilidad. La diversificación impulsa el crecimiento La historia de crecimiento de Tesla se extiende más allá de su negocio principal de automoción. Si bien los ingresos del sector automotriz crecieron modestamente un 2 % año tras año, el segmento de energía y almacenamiento de la compañía demostró un crecimiento notable, aumentando un 52 % hasta alcanzar los 2,380 millones de dólares. Los ingresos por servicios también mostraron un fuerte impulso, aumentando aproximadamente un 30% anual. Optimismo prospectivo En un mercado preocupado por el crecimiento del sector tecnológico, la proyección de Tesla de un "ligero crecimiento" en las entregas de vehículos para 2024 proporciona un bienvenido alivio a los inversores que se han estado preparando para posibles caídas año tras año. El logro de la compañía de producir su vehículo número 7 millones y los ambiciosos planes para el Cybertruck y modelos más asequibles sugieren un impulso continuo. Siete magníficas implicaciones Como el primero de los Siete Magníficos en informar esta temporada de resultados, el desempeño de Tesla podría marcar un tono positivo para los próximos informes de otros gigantes tecnológicos. La capacidad de la empresa para mantener la rentabilidad mientras navega por condiciones desafiantes del mercado demuestra la resiliencia que los inversores buscan en el entorno económico actual. BPA esperado para Alphabet Fuente: Bloomberg La próxima semana, Alphabet (la empresa matriz de Google) informará sus ganancias el 29 de octubre. EPS esperado para Microsoft Fuente: Bloomberg Después de Alphabet, Microsoft y Meta Platforms (la empresa matriz de Facebook) informarán el 30 de octubre. EPS esperado para Meta Fuente: Bloomberg Las expectativas para las empresas de los "Siete Magníficos" son altas, por lo que las ganancias mejores de lo esperado de Tesla proporcionaron una señal de alivio para los inversores centrados en la tecnología. US100 (intervalo D1) El índice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza actualmente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6% después de un intento fallido de ruptura a la baja ayer. Para mantener el impulso alcista, es necesario superar la resistencia clave de 20.638. Este nivel corresponde al máximo histórico del cierre semanal y ha actuado como una fuerte resistencia la semana anterior. Para que los bajistas tomen el control, primero deben romper por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, seguido de los máximos de mediados de agosto en 19.917,81. Estos niveles han brindado un apoyo significativo durante la tendencia alcista que comenzó a finales de julio. Una ruptura de estas zonas de soporte podría llevar a una prueba de las SMA de 100 y 50 días. El RSI está mostrando signos de divergencia bajista, con máximos y mínimos más bajos, mientras que el MACD también se está ampliando, lo que indica un potencial impulso bajista. A pesar de esto, la SMA de 50 días se está ampliando frente a la SMA de 100 días después de un cruce alcista, lo que todavía indica un impulso alcista subyacente. Fuente: xStation 5

