Nasdaq, S&P y Dow suben en medio del repunte del mercado global

En una jornada marcada por el optimismo y la recuperación, los principales índices bursátiles de Estados Unidos se encuentran en alza este miércoles. El Nasdaq Composite subió un 1,4%, el S&P 500 avanzó un 1,2%, y el Dow Jones Industrial Average se incrementó en un 0,8%. Este repunte se debe en parte a las recientes declaraciones del Banco de Japón (BoJ), que aliviaron las preocupaciones de los inversores sobre posibles alzas en las tasas de interés. El vicegobernador del BoJ, Shinichi Uchida, afirmó que no se incrementarían las tasas en momentos de inestabilidad en los mercados, lo que impulsó una recuperación significativa en las acciones asiáticas. Esta decisión reflejó que la presión política para subir las tasas no estaba respaldada por los fundamentos económicos, dando una lección importante para todos los bancos centrales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los rendimientos de los bonos del Tesoro también reflejaron esta tendencia alcista. El rendimiento del bono a 10 años subió 5 puntos básicos hasta el 3,94%, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó 2 puntos básicos, alcanzando el 4,00%. Beneficios corporativos y expectativas económicas A pesar del optimismo general, algunas empresas enfrentaron desafíos. Las acciones de Airbnb (ABNB) cayeron un 14,1% tras advertir sobre una posible disminución en las reservas anticipadas debido a un entorno económico más débil. En contraste, Corporación Cabot (CBT) destacó con un aumento del 16,2%, impulsado por resultados trimestrales superiores a las expectativas. Además, se espera la publicación del informe de crédito al consumo de junio, con pronósticos de una caída a 9.800 millones de dólares. Aunque la Reserva Federal no ha recortado las tasas, el costo real de pedir dinero prestado no se ha modificado significativamente este año.

Fuente: xStation5. Fuente: xStation5.

