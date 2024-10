📈 Nasdaq sube tras los resultados de Tesla

El 铆ndice Nasdaq mostr贸 una recuperaci贸n despu茅s de que Tesla (TSLA.US) presentara sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2024. Tesla report贸 beneficios de $0,72 por acci贸n, superando las expectativas de $0,58 y el pron贸stico m谩s optimista de $0,65 por acci贸n, lo que representa un incremento del 10,77% sobre lo esperado. A pesar de que los ingresos, de $25,18 mil millones, quedaron por debajo de las estimaciones en $490 millones, el s贸lido desempe帽o general de la compa帽铆a gener贸 confianza entre los inversores en el sector tecnol贸gico. Principales cifras de Tesla: Beneficio por acci贸n (BPA): $0,72 (superando las expectativas de $0,58)

$3.510 millones (frente a los $2.460 millones del tercer trimestre de 2023) Flujo de caja libre: $2.740 millones (muy superior a los $848 millones del a帽o anterior) El desempe帽o positivo de Tesla ayud贸 a compensar las p茅rdidas recientes del Nasdaq, que hab铆an sido afectadas por la ca铆da de acciones tecnol贸gicas y de consumo discrecional. Previamente, el Nasdaq Composite hab铆a registrado su peor sesi贸n desde principios de septiembre, pero los resultados de Tesla impulsaron una recuperaci贸n parcial, devolviendo cierto optimismo a los inversores en medio de un entorno complicado, marcado por la venta masiva de bonos y los recientes comentarios de la Reserva Federal sobre las tasas de inter茅s. Aunque otros sectores, como el de chips y consumo discrecional, continuaron mostrando debilidad, el desempe帽o de Tesla fue clave para estabilizar el 铆ndice tecnol贸gico.



US100 (Intervalo M15) 聽 Fuente: xStation5.

聽 El US100 se encuentra actualmente en 20,294, mostrando un rebote tras tocar un m铆nimo reciente en la zona de 20,092, lo cual est谩 alineado con los resultados de Tesla. La presi贸n bajista que ha dominado el mercado ha llevado al 铆ndice a romper varios soportes clave en los niveles de 20,359 y 20,434. No obstante, el reciente rebote sugiere un intento de recuperaci贸n por parte del activo. El indicador RSI indica que el 铆ndice a煤n no se encuentra en condiciones de sobrecompra, lo que sugiere que podr铆a haber espacio para continuar el movimiento al alza. Adem谩s, el ADX indica una posible p茅rdida de momentum en la ca铆da previa, lo que refuerza la posibilidad de una reversi贸n. Si el 铆ndice logra romper con fuerza la resistencia en 20,359, podr铆a dirigirse hacia 20,434, que ser铆a el siguiente nivel de resistencia significativa. Por otro lado, si el precio vuelve a caer por debajo de 20,092, el pr贸ximo soporte clave a observar ser铆a el nivel psicol贸gico fuerte en 20,000.

