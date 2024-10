⏬NATGAS cae un 2,5%

Las altas temperaturas en EE.UU. recuerdan al otoño y al invierno cálidos del año pasado, que redujeron el consumo de gas durante la temporada de calefacción El gas natural continúa con sus fuertes descensos (-2,5% hoy). Ayer fracasó el intento de rebote, aunque todavía hoy vemos pruebas de las medias de 50 y 100 periodos cerca del nivel de 2,45$. Un poco más abajo hay soporte en forma de retroceso de Fibonacci de 38,2 y la línea de tendencia alcista en el nivel de 2,37$/MMBTU. Cabe señalar que antes de los últimos 3 rollovers hubo presión a la baja sobre el precio. El rollover actual del contrato de noviembre al contrato de diciembre será el penúltimo rollover al alza. Del contrato de enero a los contratos de verano veremos un retroceso. Parece que todavía hay posibilidades de un movimiento similar al del año pasado, cuando hubo un fuerte aumento del 10% después del rollover del contrato. Sin embargo, las caídas comenzaron a principios de noviembre, que es cuando se espera la primera caída de inventarios. Esta, sin embargo, puede llegar más tarde de lo que sugeriría la estacionalidad, considerando las perspectivas meteorológicas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Con la temporada de enfriamiento detrás de nosotros, las temperaturas más altas indican que la demanda de gas debido a la demanda de calefacción puede ser baja en el corto plazo. Una perspectiva más larga de 2 semanas también muestra temperaturas altas continuas. Fuente: Bloomberg Finance LP Durante las últimas semanas, hemos visto un aumento menor en las existencias de lo que sugeriría la estacionalidad. Ahora, sin embargo, el beneficio ha regresado al rango de 5 años, y existe la posibilidad de que los beneficios de inventario puedan acercarse al nivel de 100 bcf en las próximas 2-3 semanas. En vista de esto, es muy probable que con el inicio real de la temporada de calefacción, también comiencen mayores caídas de precios. Los inventarios crecieron menos de lo esperado durante la mayor parte de las vacaciones. Ahora, sin embargo, la situación está volviendo a la normalidad, lo que podría ejercer presión a la baja sobre el gas en las próximas semanas. Fuente: Bloomberg Finance LP Después de la sesión de mañana, se producirá un swap del contrato de futuros de noviembre al contrato de diciembre. El contrato de diciembre cotiza aproximadamente 0,4 dólares más alto. En vista de esto, existe la posibilidad de una apertura cerca del nivel de 2,8 dólares por MMBTU el viernes. Si se repitiera el escenario del año pasado, se podría contar con un aumento hasta el nivel de 3-3,2 dólares por MMBTU en las próximas sesiones, y luego, si el clima sigue siendo bueno, podrían comenzar caídas de acuerdo con la estacionalidad. Sin embargo, no se puede descartar un escenario en el que la presión a la baja se mantenga después del lanzamiento, lo que puede dar lugar a un intento de cerrar la brecha. Entonces, el rango de movimiento a la baja será de al menos 0,3-0,4 dólares. Fuente: xStation5.

