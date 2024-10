Netflix supera las expectativas en el tercer trimestre, la suscripción con publicidad alcanza la marca

El jueves 17 de octubre de 2024, Netflix presentó sus resultados del tercer trimestre. El consenso de los analistas pronosticó ingresos de 9.780 millones de dólares, beneficios por acción de 5,15 dólares y un aumento de los suscriptores activos de 4,5 millones. La compañía logró superar las expectativas en todas las categorías, logrando 9.820 millones de dólares en ingresos, 5,4 dólares de beneficios por acción y unos impresionantes 5,07 millones de nuevos suscriptores activos (+15% interanual). Después del anuncio, las acciones subieron más del 4% a 716 dólares en el momento de escribir este artículo. Crecimiento significativo de las suscripciones El aumento de 5,1 millones de suscriptores, muy por encima de las previsiones, merece una atención especial. Esto es una clara indicación de que Netflix está haciendo frente de manera eficaz a la creciente competencia en el mercado del streaming. La compañía implementa constantemente su estrategia de diversificación y fortalecimiento de su oferta, lo que se refleja en el desarrollo del segmento publicitario. Las suscripciones con publicidad crecieron un impresionante 35% trimestre tras trimestre, lo que confirma la exactitud de la estrategia elegida. Netflix planea expandir aún más este modelo a nuevos mercados en 2025, lo que podría convertirse en una fuente importante de ingresos en el futuro. No se puede pasar por alto el aumento significativo del margen operativo al 30% desde el 22% del año anterior y la superación de las expectativas en cuanto a beneficios por acción. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Nuevo formato y contenido estarán disponibles para los suscriptores Netflix anuncia novedades interesantes en su oferta, incluida la esperada segunda temporada de "El juego del calamar", y también ingresa al área nueva para ellos de la transmisión de deportes. El combate de boxeo planeado entre Jake Paul y Mike Tyson, así como las transmisiones de juegos de la NFL durante el período navideño, son señales claras de que la compañía tiene la intención de expandir su oferta para incluir eventos en vivo, lo que puede atraer nuevos suscriptores y aumentar la participación de los existentes. Previsiones de mayor crecimiento A pesar de los impresionantes resultados, Netflix se enfrenta a ciertos desafíos. La creciente competencia en el mercado del streaming obliga a inversiones continuas en nuevos contenidos e innovaciones. Además, aunque el segmento de publicidad está creciendo, la compañía no espera que sea el principal impulsor del crecimiento de los ingresos antes de 2026. Un cambio interesante es también la interrupción prevista de la presentación de informes sobre las cifras de suscriptores a partir del primer trimestre de 2025, lo que puede afectar a la forma en que los inversores evalúan los resultados de la empresa. De cara al futuro, Netflix prevé un crecimiento de los ingresos del 15% para todo el año 2024 y una mejora del margen operativo hasta el 27%. En resumen, los resultados de Netflix para el tercer trimestre de 2024 confirman la sólida posición de mercado de la empresa y su capacidad de adaptación. La superación de las expectativas de los analistas en los indicadores clave, combinada con los planes para desarrollar su oferta y las cuentas con publicidad, sugiere que Netflix está en camino de fortalecer aún más su posición. Los inversores sin duda seguirán de cerca el desarrollo de las nuevas iniciativas de la empresa, especialmente en el área de transmisión en vivo y monetización de la publicidad, que pueden convertirse en factores clave de crecimiento en los próximos años.

