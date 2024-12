Noticias de cripto📈 Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos por encima de los $106k

El precio de Bitcoin ha subido m谩s del 4% hoy, elevando la capitalizaci贸n de la criptomoneda m谩s grande a $2.1 billones. La tendencia fue respaldada por comentarios recientes de Donald Trump, quien anunci贸 que Estados Unidos planea hacer "algo grande" con las criptomonedas, y el fondo de BlackRock, que en una nota reciente a los inversores a trav茅s del Instituto de Inversiones indic贸 que una asignaci贸n del 2% de capital a Bitcoin para carteras que buscan exposici贸n a criptomonedas parece razonable. Al mismo tiempo, esta fue la primera vez que un emisor importante del ETF IBIT indic贸 un n煤mero preciso y cre贸 un informe especial dedicado a Bitcoin. 鈥 Los PMIs de servicios flash y manufactura de diciembre apoyaron el sentimiento en Wall Street; el d贸lar se debilita ligeramente, pero los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 a帽os mantienen las recientes ganancias en 4.4%.

鈥 El optimismo en el Nasdaq con renovada euforia en torno a las acciones de IA y computaci贸n cu谩ntica tambi茅n respalda a Bitcoin, reflejando un alto apetito por el riesgo antes de la decisi贸n de la Fed el mi茅rcoles 18 de diciembre (8 pm), donde se espera otro recorte de 25 puntos b谩sicos.

鈥 Las acciones de empresas que poseen BTC, incluidas Microstrategy (MSTR.US) y Semler Scientific (SMLR.US), est谩n subiendo. Las altcoins, fuera de Ethereum y Chainlink, est谩n "apagadas" hoy, y la atenci贸n del mercado vuelve a centrarse en Bitcoin.

鈥 La capitalizaci贸n total del mercado de criptomonedas ahora es de $3.8 billones; entre las altcoins principales, Ripple (XRP) ha mostrado el mayor crecimiento. Bitcoin ha registrado un crecimiento cercano al 200% este a帽o y un repunte del 50% desde el 5 de noviembre, cuando Donald Trump gan贸 las elecciones.

鈥 Al preguntarle directamente sobre una reserva estrat茅gica de Bitcoin en los EE. UU., Trump dijo que pensaba que se establecer铆a una. Actualmente, los gobiernos nacionales poseen alrededor del 2.2% de todo el BTC; de estos, Estados Unidos posee la mayor cantidad, con m谩s de 200,000 BTC. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los fondos ETF contin煤an acumulando tanto BTC como ETH Las entradas netas en los ETFs de ETH se debilitaron ligeramente el viernes; para Bitcoin, permanecen consistentemente altas. Los ETFs actualmente poseen alrededor del 5.6% del suministro total de BTC; comenzaron a comprar hace unos 11 meses. Analistas de Pepperstone sugieren que una reserva estrat茅gica de BTC en los EE. UU., aunque se adopte, no ocurrir谩 en el futuro cercano y requerir谩 una cantidad considerable de tiempo. Mientras tanto, el mercado podr铆a generar m谩s incertidumbre y preguntarse si una decisi贸n final ser谩 posible

Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ETFs de VBTC y ETFs de VETH (Intervalo H1) 聽 Fuente: xStation5 Ethereum ha subido menos del 20% desde julio, cuando se permitieron los ETF en Estados Unidos. Bitcoin ha tenido un mes decididamente mejor hasta ahora, mientras que ETH enfrenta una resistencia significativa. 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "