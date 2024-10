Noticias de criptomonedas: 📉Bitcoin cae un 3% en la semana dominada por la decisión de la Fed 🗽

El sentimiento d茅bil persiste en el mercado de criptomonedas. Bitcoin est谩 cayendo un 3%, por debajo de la resistencia clave en $60,000 (EMA200) Polygon y Dogecoin est谩n cayendo cerca del 5%. Las entradas netas r茅cord en ETF (+230 millones de USD) el viernes pasado no lograron detener las ca铆das en el mercado de BTC Los rendimientos de los bonos estadounidenses caen junto con los 铆ndices en Wall Street. Nasdaq cae un -1%, dominado por las ca铆das en el sector de semiconductores Los mercados esperan que la Fed recorte las tasas en 50 pb. El 铆ndice regional de la Fed de Nueva York cay贸 hoy a su nivel m谩s alto desde 2022 (11,5 frente a -4,3 previsto y -4,7 anteriormente) S&P Global se帽al贸 el riesgo de problemas de transparencia con las reservas de Tether, la empresa detr谩s de la emisi贸n de la stablecoin USDT (75% de la cuota de mercado) A pesar de la ca铆da de la fortaleza del d贸lar y de los rendimientos, el bitcoin no parece ser la "cobertura antid贸lar" preferida de los mercados (hasta que las preocupaciones por la recesi贸n en Estados Unidos sean reales) y est谩 cediendo el paso al oro, que est谩 batiendo sucesivos r茅cords hist贸ricos. Todo esto significa que la fortaleza o debilidad del BTC est谩 empezando a verse de nuevo como un bar贸metro global del apetito por el riesgo, que se qued贸 sin aliento temporalmente durante la temporada navide帽a. Los inversores en el mercado de criptomonedas tienen derecho a estar decepcionados, y si el sentimiento de los mercados burs谩tiles se debilita a煤n m谩s, una dimisi贸n y otro impulso a la baja no est谩n fuera de cuesti贸n. Exactamente el 18 de septiembre, la Fed tomar谩 una decisi贸n sobre las tasas de inter茅s. El impacto de la decisi贸n sobre el bitcoin puede depender estrictamente de los 铆ndices, frente a los cuales su correlaci贸n ha aumentado algo recientemente. La sesi贸n de hoy muestra que los inversores a煤n sienten algo de estr茅s antes del primer recorte hist贸rico de tasas de EE. UU. en 4 a帽os. 聽 Bitcoin (gr谩fico D1) El precio respeta la media m贸vil exponencial de 200 d铆as como un nivel de resistencia importante, que actualmente ronda los 60.000 d贸lares. Un rebote desde este nivel y un movimiento a la baja de casi el 5% sugieren una aparente debilidad del mercado. Las entradas r茅cord en ETF no ayudaron a mejorar el sentimiento, y la compra r茅cord de BTC (alrededor de 1.100 millones de d贸lares) informada por Microstrategy (MSTR.US) no logr贸 mejorar el sentimiento de forma permanente. Vemos una ligera divergencia alcista en el RSI, pero una formaci贸n de bander铆n puede preceder a otro movimiento a la baja m谩s fuerte.聽 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 聽 La semana pasada, las entradas netas del viernes en BTC alcanzaron un m谩ximo hist贸rico desde principios de septiembre, 263 millones de d贸lares. Sin embargo, no lograron mejorar permanentemente el estado de 谩nimo del mercado, y el tenedor promedio de un ETF en BTC en este momento est谩 nuevamente, por primera vez desde principios de agosto, sufriendo una baja de casi el 10% seg煤n los datos on-chain. El precio promedio de compra por parte de los tenedores a corto plazo (STH) es actualmente de 62 mil d贸lares. Esto implica un descuento con respecto a los precios spot de un solo d铆gito medio. Una ca铆da por debajo de los 55 mil d贸lares podr铆a desencadenar una ola de ventas y una prueba de los recientes e importantes soportes para el continuo mercado alcista. Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

聽 驴Est谩 regresando el 'miedo a Tether'? Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research S&P Global ha indicado que Tether, el mayor emisor de monedas estables del mundo (USDT) a煤n no ha completado ninguna auditor铆a independiente en 2024; Tether en s铆 recibi贸 una calificaci贸n baja de 4 de 5 por parte del gigante de las calificaciones. Los reguladores de Estados Unidos y el Reino Unido est谩n investigando transacciones por un valor de unos 20.000 millones de d贸lares en la bolsa rusa Garantex. En enero, Cantor Fitzgerald, que trabaja con Tether, indic贸 que ve pruebas de que Tether realmente tiene tantas reservas como afirma, pero no hizo ning煤n comentario sobre "por qu茅". Seg煤n Coin Terminal, Tether tuvo 400 millones de d贸lares en ingresos en los 煤ltimos 30 d铆as, y en sus resultados del primer trimestre inform贸 que posee m谩s de 90.000 millones de d贸lares en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Las reservas totales de USDT en las bolsas ascienden actualmente a 20.400 millones de d贸lares. Potencialmente, la desvinculaci贸n de Tether-USD ser铆a un evento destructor para toda la industria de las criptomonedas, sin embargo, USDT/BTC no era vulnerable a ninguna de las llamadas desvinculaciones de las "monedas estables programadas" en 2022, el colapso de FTX y UST (Luna) as铆 como la desvinculaci贸n temporal de Circle (USDC) el a帽o pasado. Bitcoin ser铆a un posible beneficiario de la desvinculaci贸n de las llamadas "stablecoins" (posibilidad de un aumento de las entradas de BTC). Fuente: Consumers Research



