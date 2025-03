Nuevo competidor en el mercado de fármacos contra la obesidad; las acciones de Roche suben un 5.5% 📈

Roche avanza en el sector de la obesidad tras adquirir derechos sobre una terapia de Zealand Pharma Roche est谩 marcando un nuevo cap铆tulo en su historia tras adquirir los derechos de una terapia contra la obesidad de la danesa Zealand Pharma. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Este acuerdo representa un impulso renovado de Roche para competir con los l铆deres del mercado de la obesidad, Novo Nordisk y Eli Lilly. Seg煤n el acuerdo, Zealand Pharma recibir谩 1,650 millones de d贸lares por adelantado, con la posibilidad de pagos adicionales por hitos alcanzados, lo que podr铆a elevar la transacci贸n a 5,300 millones de d贸lares, dependiendo en gran medida de los ensayos en etapas avanzadas y del desarrollo de ventas. Las acciones de Zealand Pharma subieron un 26% tras el anuncio. Los analistas de Jefferies se帽alaron en un informe que el f谩rmaco petrelintide de Zealand Pharma podr铆a ser superior a CagriSema de Novo Nordisk, lo que explicar铆a el descuento del 4% en las acciones de la compa帽铆a. Fuente: Distribuci贸n de las tasas de rentabilidad en el sector farmac茅utico. Fuente: xStation

