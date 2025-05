Nvidia presentará resultados hoy ⚠️ ¿Qué esperar del gigante de la IA?

El gigante de Wall Street, Nvidia (NASDAQ: Nvidia), publicará hoy sus resultados del primer trimestre del año fiscal 2026, tras el cierre del mercado. ¿Qué esperar y podría el impulso del sector tecnológico llevar al Nasdaq 100 aún más alto? Fechas clave para hoy Publicación de resultados: Miércoles 22 de mayo, 4:20 p. m. ET

Conferencia de resultados con el CEO Jensen Huang: 5:00 p. m. ET Resumen de expectativas Wall Street anticipa un trimestre sólido para Nvidia, pero las expectativas son muy altas y el margen de error se ha reducido. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Se espera que los ingresos se ubiquen entre 43.100 y 43.300 millones de dólares, lo que representa un aumento del 240% frente a los 7.200 millones del mismo periodo del año anterior. La propia previsión de Nvidia es ligeramente más conservadora: 43.000 millones de dólares, con una variación del ±2%.

Los analistas estiman un beneficio por acción ajustado (EPS) de $5,00, lo que representa un aumento interanual del 46,5% desde los $3,01 del primer trimestre del año fiscal 2025.

Se proyecta que el margen bruto ajustado alcance el 74,7% frente al 76,0% del cuarto trimestre, aunque esto representa una desaceleración respecto al crecimiento del 93% registrado en el trimestre anterior.

Se espera que los gastos operativos no-GAAP aumenten del 7,1% al 7,5% respecto al trimestre anterior. Este aumento refleja los mayores costes asociados con el lanzamiento de chips Blackwell y una infraestructura de IA más amplia, incluida nueva tecnología de racks y refrigeración. Factores clave a observar Demanda de IA y cadena de suministro Gran parte del enfoque de este trimestre se centrará en la ejecución de Nvidia respecto a su arquitectura Blackwell. Después de los problemas técnicos —incluidos fallos de sobrecalentamiento y sincronización— que afectaron la producción a principios de año, socios como Foxconn, Dell e Inventec han informado que los cuellos de botella han sido resueltos. Los envíos de racks con GPU GB200 impulsados por Blackwell se reanudaron a finales del primer trimestre, y Nvidia deberá ofrecer claridad sobre su capacidad de escalar la producción hacia la segunda mitad de 2025. Pese a los retrasos, la demanda sigue siendo fuerte. Empresas tecnológicas como Microsoft, Meta y Alphabet continúan con sus fuertes inversiones en infraestructura de IA. También se observan nuevos compradores en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Restricciones comerciales con China y su impacto Las restricciones de exportación de EE. UU. siguen impactando la estrategia de Nvidia. La obligación de cumplir con regulaciones anteriores ha provocado una caída de $700 millones en ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2026 y se proyecta que afecte a los trimestres segundo y tercero por un total combinado de $9.000 millones. Nvidia respondió con aumentos de precios de GPU del 10% al 15% para contrarrestar los aranceles, aunque estas subidas serán puestas a prueba por la tolerancia del cliente y el margen de recuperación. Una cancelación reciente de inventario por $5.500 millones vinculada a chips diseñados para China subraya la importancia del asunto. El CEO Jensen Huang ha sido muy crítico con la política estadounidense, advirtiendo que podría significar la pérdida de un mercado de $50.000 millones frente a los competidores chinos. Guía sobre ingresos La orientación de ingresos para el segundo trimestre será crucial. Las estimaciones de Wall Street sitúan una previsión de entre $46.800 y $46.900 millones. El ingreso fiscal proyectado para todo el año fiscal 2026 se estima en $108.800 millones, un aumento significativo frente a los $130.500 millones del año fiscal 2025. Se espera que el EPS para el año alcance los $34,32.

Sin embargo, cualquier señal de cautela —ya sea por limitaciones en la cadena de suministro, riesgo geopolítico o retrasos en compras antes del lanzamiento del Blackwell Ultra NVL72— podría afectar la confianza de los inversores. Aspectos a seguir Un margen bruto superior al 71% sería una señal positiva que reforzaría la idea de que los costes de producción están bajo control.

Acciones con alta exposición al riesgo, especialmente de inversores con posiciones en corto en valores tecnológicos , podrían enfrentar una reacción negativa.

Los desajustes entre oferta y demanda siguen siendo motivo de preocupación. Si bien Blackwell es muy competitivo, las pérdidas relacionadas con los chips H20 siguen vigentes debido a problemas de producción, según analistas de Morgan Stanley.

La ejecución será clave. El lanzamiento del chip Ultra NVL72 de Blackwell será decisivo para la segunda mitad del año. A pesar del fuerte rendimiento, la valoración de Nvidia sigue por encima de su media histórica. La acción cotiza actualmente a 30 veces el beneficio proyectado, frente al promedio de 5 años de 40. En comparación, el Nasdaq 100 cotiza a 28 veces los beneficios proyectados. Esta brecha sugiere que aún hay potencial alcista, pero solo si Nvidia cumple o supera las expectativas. Consideraciones estratégicas Un aumento sostenido del sector tecnológico impulsado por los resultados de Nvidia puede influir en el sentimiento de los inversores para el resto del año.

La visibilidad de la demanda y las previsiones de producción para la segunda mitad de 2025 deben ser claras y firmes.

La gestión de riesgos macroeconómicos, la política comercial y regulatoria, y la siguiente etapa de desarrollo en infraestructura de IA serán puntos clave a tratar durante la conferencia de resultados. Enfoque en la conferencia de resultados Los inversores estarán muy atentos a los comentarios del CEO Jensen Huang y al enfoque estratégico. Entre los temas clave se incluyen: Actualizaciones sobre lanzamientos de Blackwell (Ultra NVL72), hojas de ruta y ciclos de productos.

Solidez de la cadena de suministro y capacidad de envío de racks GB200.

Impacto de las restricciones en China y evolución de la demanda en Arabia Saudita y países emergentes.

Repatriación de ingresos, tensiones geopolíticas y presión sobre los márgenes de beneficio.

¿Qué aumentos de precios podrían mantenerse ante los aranceles?

¿Está Nvidia perdiendo participación de mercado en China frente a fabricantes locales? Análisis técnico de Nvidia (intervalo diario) Observando el gráfico en intervalo diario, se forma un patrón bajista de hombro-cabeza-hombro. El precio se aproxima a una resistencia clave en $150. Si supera ese nivel, la siguiente zona de resistencia estaría en $200. Por el contrario, el rango de $120–$127 representa la primera zona de soporte de corto plazo (retroceso de Fibonacci 61,8 y EMA200), mientras que la “línea del cuello” (soporte de largo plazo) se encuentra en $100 por acción. Fuente: xStation5 Valoración de Nvidia Al observar la valoración, podemos concluir que Nvidia definitivamente no es una "acción barata" en este momento; sin embargo, su negocio sigue en plena expansión. Si la compañía presenta beneficios sólidos de forma sostenida y no hay sorpresas negativas significativas en los márgenes (los cuales caerán casi con certeza debido al aumento de producción de Blackwell), podemos esperar que el apetito de Wall Street por nuevos máximos históricos (ATH) en Nvidia se mantenga. Fuente: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P. Fuente: XTB Reserach, Bloomberg Finance L.P.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "