Nvidia supera brevemente a Apple como la empresa más valiosa del mundo

Nvidia, la compañía pionera en chips para inteligencia artificial (IA), logró un hito al superar temporalmente a Apple en capitalización de mercado, colocándose como la empresa más valiosa del mundo. Aunque este liderazgo fue breve y Apple recuperó su posición poco después, el avance de Nvidia destaca su impresionante crecimiento en un mercado dominado por gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft. Actualmente, Microsoft mantiene una capitalización de mercado de 3,20 billones de dólares, superando a ambas. Principales factores detrás del ascenso de Nvidia Incremento en el valor de las acciones : En octubre, las acciones de Nvidia han aumentado aproximadamente un 18%, impulsadas por la creciente demanda de chips de IA. Este ascenso refleja el liderazgo de Nvidia en tecnología clave para la inteligencia artificial.

Demanda de chips para IA : Nvidia se ha convertido en el proveedor central de chips de alto rendimiento utilizados para entrenar modelos avanzados de IA, como el GPT-4 de OpenAI. Este rol en la infraestructura de IA consolida su posición como pieza fundamental en el sector.

Ronda de financiación de OpenAI: El anuncio de OpenAI sobre una ronda de financiación de 6.600 millones de dólares coincidió con el incremento en el valor de las acciones de Nvidia. Este hecho destaca la interdependencia entre ambas compañías en el desarrollo de inteligencia artificial. Fuente: xStation 5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

