💥OIL.WTI sube un 2%

鈿eg煤n un alto funcionario de la Casa Blanca, Ir谩n prepara un ataque con misiles contra Israel Seg煤n un comentario de la Casa Blanca, pero tambi茅n informes de las agencias Bloomberg y Axios, Ir谩n se prepara para un inminente ataque con misiles contra Israel. Esta situaci贸n, de ser cierta, es una noticia negativa para los mercados financieros (especialmente el mercado de valores), pero una "buena noticia" para los precios del petr贸leo, que est谩n respaldados por preocupaciones geopol铆ticas y el potencial de perturbar el suministro en el caso de los pa铆ses m谩s amplios de Israel e Ir谩n, como ambos. Es probable que algunos pa铆ses tengan armas nucleares. Ayer, las fuerzas armadas israel铆es iniciaron una operaci贸n terrestre militar local en el sur del L铆bano. Vale la pena recordar que Ir谩n es responsable de una producci贸n de petr贸leo de 3,3 millones de brk por d铆a y de unas exportaciones de alrededor de 1,5 millones de brk por d铆a. La mayor parte de este petr贸leo lo compra China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

