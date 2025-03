OPEP+ sorprende al mercado con aumento de producción: impacto en el crudo y en la economía global

La OPEP+ ha tomado una decisión inesperada al anunciar un incremento de 2,2 millones de barriles diarios a partir de abril, revirtiendo parcialmente los recortes de producción aplicados en los últimos años. Esta medida ha provocado una caída inmediata en el precio del crudo, en un momento en que el mercado ya enfrentaba presiones por la incertidumbre económica global y la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos. Impacto en los precios del crudo El crudo Brent reaccionó con una caída del 1 % el martes, alcanzando un mínimo de cinco meses de 70,60 dólares por barril, extendiendo así la baja del 2 % registrada el lunes. Este movimiento refleja el nerviosismo del mercado ante un escenario de mayor oferta y posibles impactos en la demanda debido a las barreras comerciales impuestas por EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los analistas y traders habían asumido que la OPEP+ mantendría los recortes de producción por más tiempo, especialmente considerando la fragilidad del mercado. Arabia Saudita y otros siete países del grupo habían retrasado en tres ocasiones el plan de recuperación de la producción. Sin embargo, el lunes confirmaron que el aumento se realizará de manera gradual y flexible en los próximos 18 meses. Países involucrados y flexibilidad en la oferta Entre los países que incrementarán su producción se encuentran: Arabia Saudita

Rusia

Irak

Emiratos Árabes Unidos

Kuwait

Kazajistán

Argelia

Omán No obstante, el cartel enfatizó que podría detener o revertir el aumento dependiendo de las condiciones del mercado, manteniendo así cierto grado de control sobre la oferta. Tensión comercial con EE.UU. y su impacto en el mercado energético Además del anuncio de la OPEP+, los mercados han tenido que digerir otra noticia clave: Estados Unidos impondrá aranceles del 25 % a productos importados de Canadá y México, medida que entrará en vigor la medianoche del martes. La combinación de estos dos factores ha generado una señal de venta en los mercados energéticos. Los traders temen que los aranceles puedan afectar el crecimiento económico y, en consecuencia, reducir la demanda de crudo en el corto y mediano plazo. Arabia Saudita y su estrategia de producción Arabia Saudita ha sido el país que más ha reducido su producción en los últimos dos años, con una disminución de 2 millones de barriles diarios para sostener los precios. Sin embargo, esta estrategia ha generado tensiones con Estados Unidos, que en 2022 presionó sin éxito a Riad para aumentar la producción tras la invasión de Rusia a Ucrania y la consiguiente escalada de precios. En septiembre de 2023, algunos medios indicaron que funcionarios saudíes estaban preparados para recuperar parte de la producción, aun si esto significaba un período prolongado de precios más bajos. Esta postura se ha materializado con la decisión anunciada esta semana. Según algunos analistas, el balance de oferta y demanda sugiere que la OPEP+ tiene margen para incrementar la producción antes del verano sin generar un exceso de oferta inmediato. Sin embargo, hacia finales de año, podría surgir un escenario de sobreoferta, lo que llevaría al cartel a pausar o revertir los aumentos. Conclusión: un mercado en transición El anuncio de la OPEP+ marca un punto de inflexión en la estrategia de producción del grupo. Aunque la decisión ha generado una caída en los precios, el cartel mantiene la capacidad de ajustar su postura si las condiciones del mercado se deterioran. Para los traders e inversores, este nuevo escenario requiere un análisis cuidadoso de los factores geopolíticos y macroeconómicos que podrían influir en la demanda de crudo en los próximos meses. Con la incertidumbre en torno a los aranceles de EE.UU. y la respuesta de los mercados globales, el petróleo entra en una fase de volatilidad donde la cautela será clave. Fuente: xStation5. ________ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "