Optimismo en el Dax 40

Las acciones europeas suben hoy tras la mejora en la confianza empresarial en la mayor economía de la región, según la encuesta alemana IFO, días después de la aprobación en el Bundestag de la implementación de cambios en el techo de la deuda y de inversiones por 500.000 millones de euros en los sectores armamentístico y de energías renovables. El Dax 40 ha empezado la sesión de manera positiva y ya cotiza superando los 23.300 puntos. La mayoría de las bolsas regionales suben hoy, lideradas por las de Polonia, Portugal y España. Las acciones del sector energético suben un 1,1% de media, ya que los precios del petróleo subieron por quinto día consecutivo debido a la preocupación por el suministro tras el anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que compran crudo venezolano Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Noticias relacionadas con el Dax 40 1. Un estudio del Instituto Ifo, con sede en Múnich, mostró que el índice de confianza empresarial subió a 86,7 en marzo, en línea con las previsiones de los economistas, desde 85,2 el mes anterior. Los planes de Alemania de invertir cientos de miles de millones de euros en defensa e infraestructura han impulsado una mejora en la economía de la eurozona, lo que ha ayudado a las acciones europeas a superar a las estadounidenses este año. Los inversores también prestan atención a la política comercial estadounidense, que ha sacudido los mercados globales. Una solución optimista a este problema la ofrece actualmente el propio presidente estadounidense, Donald Trump, quien declaró ayer que no todos los aranceles se impondrán el 2 de abril y que algunos países podrían recibir exenciones. 2. Las ventas de automóviles en Europa cayeron a su ritmo más rápido en cinco meses en febrero, ya que la incertidumbre económica impulsó a los consumidores a posponer compras importantes. Las matriculaciones de vehículos nuevos cayeron un 3,1% interanual, hasta las 963.540 unidades, según informó el martes la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. Fuente: Bloomberg Financial LP La situación fue ligeramente diferente en el mercado de vehículos eléctricos, donde las ventas aumentaron un 26% gracias a la promoción de los fabricantes para cumplir con las normas de emisiones más estrictas de la UE. Sin embargo, este crecimiento no incluyó a Tesla, cuyas matriculaciones cayeron un 40%. Fuente: Bloomberg Financial LP A pesar de los datos generales más débiles, el aumento de las ventas individuales de marcas como Renault y BMW, así como la recuperación general del mercado europeo, han impulsado las acciones del sector automovilístico europeo. Fuente: XTB 3. Las acciones de Jenoptik (JEN.DE) cayeron casi un 3% hoy después de que la compañía tecnológica anunciara objetivos cautelosos para 2025 en medio de una gran incertidumbre en torno a la economía y los mercados. Además, el aumento del dividendo anunciado fue menor de lo esperado. Cotización del Dax 40 El Dax 40 ha subido un 0,7% intradía hoy. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y el soporte de la zona de consolidación cerca de los 22.250 puntos. Técnicamente, el DE40 mantiene una tendencia alcista estable. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

