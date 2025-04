Orden ejecutiva de Trump sobre el carbón📈

Las acciones de Peabody Energy (BTS.US) y otras compa帽铆as estadounidenses de carb贸n suben en los minutos previos a la apertura del mercado, tras la firma de 贸rdenes ejecutivas por parte del presidente Trump destinadas a impulsar la producci贸n y el uso de carb贸n en Estados Unidos tras a帽os de ca铆das. Las acciones de la compa帽铆a cotizan un 17% m谩s alto antes de la apertura de Wall Street. Trump enfatiz贸 que el carb贸n es un recurso energ茅tico estrat茅gico clave, resistente a todos los factores, desde el clima hasta la guerra. Recientemente, la compa帽铆a anunci贸 que est谩 considerando una oferta para adquirir activos de carb贸n de Anglo Gold por 3.700 millones de d贸lares. Peabody Energy advirti贸 en febrero que la demanda estadounidense de carb贸n a煤n no hab铆a experimentado el repunte esperado que podr铆a derivar del aumento de las necesidades energ茅ticas nacionales. La compa帽铆a tambi茅n mantiene v铆nculos con entidades chinas. Peabody Energy inform贸 que, en 2024, China aument贸 sus importaciones totales de carb贸n a 543 millones de toneladas m茅tricas, un aumento del 14% en comparaci贸n con 2023. Redireccionar la producci贸n al mercado nacional podr铆a servir como un importante catalizador estrat茅gico para la compa帽铆a, necesario para la recuperaci贸n. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Precio de las acciones de Peabody Energy Es probable que las acciones de la compa帽铆a se recuperen con fuerza hoy desde sus niveles m谩s bajos desde finales de 2021 y principios de 2022. Sin embargo, a煤n cotizan casi un 80% por debajo de la media m贸vil exponencial (EMA) de 200 d铆as, que ronda los 20 d贸lares. Fuente: xStation5 聽 Las ganancias y los m谩rgenes de la empresa se han visto sometidos a una presi贸n considerable en los 煤ltimos trimestres. Redireccionar la producci贸n hacia el mercado estadounidense podr铆a mejorar su rentabilidad. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

