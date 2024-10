🚨ORO alcanza un nuevo máximo

Los metales preciosos suben al final de la semana 馃搱 El oro y la plata son los activos con mejor rendimiento al final de la semana. Ambos metales preciosos se est谩n abriendo paso o cotizando cerca de niveles clave de resistencia t茅cnica. El oro ha subido m谩s del 1,00% hasta un nuevo m谩ximo hist贸rico de 2.720 d贸lares la onza. Mientras tanto, la plata ha subido un 2,60%, cotizando por encima de los 32,50 d贸lares la onza, justo por debajo de su m谩ximo hist贸rico de alrededor de 33 d贸lares. Estos beneficios se est谩n produciendo a pesar del fortalecimiento del d贸lar en las 煤ltimas semanas. Los principales catalizadores del lado de la demanda siguen siendo las tensiones geopol铆ticas y la incertidumbre relacionadas con las pr贸ximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. Adem谩s, las previsiones de los analistas a largo plazo siguen siendo positivas, lo que sugiere niveles incluso superiores a los actuales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El oro contin煤a su din谩mica tendencia alcista, lo que ha llevado al metal a nuevos m谩ximos hist贸ricos. Un punto de soporte notable sigue siendo la EMA de 50 d铆as, que hist贸ricamente ha mantenido la tendencia general alcista. Fuente: xStation5

