Otro día de debilidad en el mercado automovilístico. Las acciones de Stellantis cae casi un 4% 🚗

Las acciones de Stellantis NV (STLAM.IT) y Volkswagen AG (VOW1.DE) perdió valor en la última sesión de negociación de esta semana, ya que algunos de sus autos enchufables perdieron el acceso a los créditos fiscales de EE. UU. en virtud de las regulaciones más estrictas que entraron en vigencia esta semana. El crossover VW ID.4 perdió su crédito fiscal completo de $ 7,500, según la última lista del Departamento de Energía y la Agencia de Protección Ambiental. Algunos modelos de Stellantis también dejaron de calificar para los créditos. Además, la producción de automóviles de pasajeros de Stellantis en sus plantas italianas cayó a 283,090 vehículos en 2024 (un 45.7% menos interanual), el nivel más bajo desde 1956, según datos del sindicato FIM-CISL. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las acciones de la industria automotriz vuelven a estar bajo presión por el lado de la oferta. Fuente: xStation

