Perspectiva de tasas de la Fed impulsa al dólar, mientras el peso chileno inicia el año a la baja pese a un crecimiento del 2,1% en el IMACEC de noviembre

El peso chileno inició el 2025 con una cotización de 994 pesos por dólar, mostrando una depreciación frente al cierre del último día de 2024. Este movimiento refleja un entorno de incertidumbre tanto a nivel local como global, mientras los inversionistas ajustan sus estrategias en función de los primeros datos económicos del nuevo año y las expectativas sobre política monetaria internacional. Factores locales: desaceleración en el IMACEC de noviembre Fuente: Banco Central de Chile. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El IMACEC (Indicador Mensual de Actividad Económica) de noviembre mostró un crecimiento de 2,1% interanual, por debajo de las expectativas del mercado (2,4%) y del dato de octubre (2,3%). Este resultado pone de manifiesto los desafíos para consolidar una recuperación sostenida en la economía chilena. La serie desestacionalizada del IMACEC creció un 0,3% respecto al mes anterior y un 2,5% en términos interanuales .

El IMACEC no minero registró un crecimiento anual de 2,0% y un avance mensual de 0,4%. Estas cifras, aunque positivas en términos absolutos, reafirman un panorama económico de fragilidad, marcado por la moderación en los ritmos de expansión. Cobre y PMI chino: señales mixtas para Chile El cobre, principal producto de exportación chileno, opera al alza, aunque de manera moderada. Sin embargo, el desempeño del sector manufacturero chino, clave para la demanda de metales, genera dudas. El índice PMI Caixin cayó a 50,5 puntos, apenas sobre el umbral de crecimiento y por debajo de las expectativas de 51,6 puntos. Este dato subraya una recuperación económica en China que avanza lentamente, con implicaciones para los precios de las materias primas. Perspectiva internacional: Fed y el dólar En el plano global, las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. siguen siendo un motor clave para los mercados cambiarios: En 2024, la Fed redujo su tasa de interés en 100 puntos básicos , cerrando el año con una postura más cautelosa.

, frente al 3,4% proyectado anteriormente. Aunque no se esperan cambios en la próxima reunión de enero, la fortaleza del dólar, respaldada por un panorama económico optimista en EE. UU., podría seguir ejerciendo presión sobre el peso chileno. Análisis técnico (Intervalo M15) El USDCLP se sitúa en 997,93, consolidándose cerca de la resistencia en 998,80 (61,8% de Fibonacci) y con soporte clave en 987,26. El RSI muestra un impulso moderado, mientras el ADX sugiere una tendencia débil. Un quiebre de 998,80 podría llevarlo a 1.003,20 y 1.005,93.. A la baja, una ruptura de 987,26 habilitaría caídas hacia 980. Fuente: xStation5.

