Peso chileno cae frente al dólar por mayor aversión al riesgo global

El dólar en Chile inició la jornada al alza, impulsado por un aumento en la aversión al riesgo en los mercados financieros globales. La cotización del peso chileno se vio afectada por una serie de factores internacionales que llevaron a los inversores a buscar refugio en monedas consideradas más seguras. Factores que influyen en la caída del peso chileno: Venta masiva de acciones tecnológicas en EE.UU.: La aparición de DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por una startup china, generó preocupación en el sector tecnológico estadounidense. Este modelo se posiciona como un competidor más eficiente y económico frente a tecnologías actuales como ChatGPT, lo que desató una ola de ventas agresivas en las acciones de empresas tecnológicas.

Esta reacción incrementó la percepción de riesgo en los mercados, beneficiando a monedas como el franco suizo y el yen japonés, consideradas activos refugio. Impacto de datos económicos de China: Los indicadores de actividad manufacturera de China (PMI) reportaron niveles inferiores a los esperados, lo que reflejó una desaceleración en la segunda mayor economía mundial.

Chile, como principal exportador de cobre y aliado comercial de China, resintió este dato, presionando negativamente al peso chileno debido a la relación entre la economía chilena y la demanda de materias primas. Mayor aversión al riesgo en mercados emergentes: Los inversores han reducido su exposición a monedas emergentes como el peso chileno, prefiriendo activos denominados en dólares estadounidenses, lo que elevó la cotización del USDCLP. Perspectivas del tipo de cambio En el contexto actual de incertidumbre global, los analistas anticipan que la volatilidad en el tipo de cambio del peso chileno podría persistir. Se estima que el rango de fluctuación del USDCLP se sitúe entre 978 y 996 pesos por dólar en el corto plazo.

