Peso chileno se aprecia en jornada marcada por volatilidad internacional

El peso chileno (CLP) inició la jornada con una apreciación frente al dólar, cotizando en 997 pesos por dólar, impulsado por una combinación de factores externos e internos que generan alta volatilidad en los mercados. Este movimiento refleja una corrección bajista tras el reciente avance del dólar en los mercados globales. Factores internos: corrección tras el dato de inflación en Chile Ayer se divulgó un dato de inflación sorpresivo en Chile , lo que generó expectativas de ajustes en las políticas económicas locales y fortaleció al peso.

, lo que generó expectativas de ajustes en las políticas económicas locales y fortaleció al peso. Este dato influyó en una toma de utilidades que moderó el avance reciente del dólar frente al peso. Factores externos: impacto de la Fed y del mercado chino Actas de la Reserva Federal (Fed): Publicadas tras el cierre del mercado cambiario chileno, no ofrecieron grandes sorpresas.

La Fed mantiene su postura cautelosa ante los riesgos inflacionarios. Christopher Waller, miembro de la Fed, afirmó que no se anticipan políticas agresivas y que se espera una moderación gradual hacia la meta de inflación del 2%. Economía de China y precios del cobre: Los datos inflacionarios en China mostraron señales de estabilización. El Índice de Precios al Productor registró una caída interanual de -2,3% , mejor que el esperado -2,4% .

mostraron señales de estabilización. El Índice de Precios al Productor registró una caída interanual de -2,3% , mejor que el esperado -2,4% . El precio del cobre, principal exportación chilena, subió a 0,42 dólares por libra, lo que aporta soporte adicional al peso chileno en medio de las preocupaciones sobre la economía china. Perspectivas y rango estimado para el tipo de cambio Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5 Sin datos económicos relevantes en Chile para hoy, los mercados estarán atentos a: Discursos de miembros de la Fed

durante la tarde, que podrían ofrecer indicios sobre futuras decisiones de política monetaria. Factores externos, como la evolución del precio del cobre y las tensiones geopolíticas, incluyendo el anuncio de Taiwán de formar una legión militar extranjera y los comentarios de Donald Trump sobre el Canal de Panamá. Con Wall Street cerrado por la conmemoración del expresidente Jimmy Carter, se estima que el tipo de cambio oscilará entre 987 y 1007 pesos por dólar, dependiendo de los movimientos externos.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "