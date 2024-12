Peso chileno se debilita frente al dólar influenciado por la cautela en mercados internacionales

El peso chileno inició la jornada en 988 pesos por dólar, pero rápidamente se desplazó hacia los 991 pesos, reflejando una presión compradora inicial que evidenció la incertidumbre predominante en los mercados. Este comportamiento responde a las expectativas sobre datos económicos clave provenientes de Estados Unidos, que podrían marcar el rumbo económico global en el cierre del año. Factores internacionales que condicionan al mercado Los datos económicos de Estados Unidos programados para hoy son de especial relevancia, incluyendo: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Inventarios mayoristas y minoristas: Se proyecta un leve aumento del 0,1 % para ambos indicadores, lo que podría ofrecer señales sobre la fortaleza del consumo en la economía estadounidense.

Se proyecta un leve aumento del para ambos indicadores, lo que podría ofrecer señales sobre la fortaleza del consumo en la economía estadounidense. Balanza comercial de bienes: El déficit previsto asciende a -101,3 mil millones de dólares, ampliándose desde el registro anterior de -98,28 mil millones. La fortaleza del dólar estadounidense sigue ejerciendo presión sobre las monedas de mercados emergentes, incluyendo el peso chileno, contrarrestando parcialmente los beneficios del alza en el precio del cobre. Cobre en alza, pero con impacto limitado El precio del cobre, principal producto de exportación de Chile, registró un repunte del 0,5 %, alcanzando los 9.008,50 dólares por tonelada. Este aumento estuvo respaldado por: Reducción en los cargos de procesamiento en China , lo que sugiere escasez de concentrado de cobre.

, lo que sugiere escasez de concentrado de cobre. Sin embargo, la fortaleza del dólar moderó el impacto positivo sobre el peso chileno. Proyecciones y rango esperado del tipo de cambio USDCLP M30 Fuente: xStation 5 Con la ausencia de datos económicos relevantes en Chile, el tipo de cambio se mantendrá altamente influenciado por los catalizadores externos. Se anticipa una oscilación en el rango de 983 a 994 pesos por dólar, con la volatilidad dependiente de las reacciones a los datos económicos en Estados Unidos y los movimientos en el mercado global. Los operadores locales se mantienen atentos a cualquier novedad que pueda alterar las perspectivas económicas globales y definir el comportamiento del peso chileno frente al dólar en los próximos días.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "