Peso Chileno se deprecia levemente tras impulso externo: acuerdo comercial entre EE.UU. y China fortalece al dólar

El tipo de cambio en Chile inició la jornada con ligeras alzas, en línea con el fortalecimiento global del dólar tras el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, alcanzado durante el fin de semana. Este pacto contempla una reducción temporal de aranceles durante 90 días, lo que generó optimismo en los mercados internacionales y respaldó el avance del billete verde frente a monedas emergentes, incluyendo al peso chileno. Contexto internacional: dólar fortalecido El anuncio del acuerdo redujo tensiones comerciales, elevando el apetito por activos en dólares.

El yuan chino también mostró una apreciación, lo que indirectamente añade presión a otras monedas emergentes.

El repunte del dólar responde más al sentimiento de aversión al riesgo disminuido que a fundamentos económicos directos. Escenario local: cobre al alza pero sin fuerza decisiva El cobre mostró una leve recuperación, favorecido por datos positivos desde China, aunque aún no ha generado un impulso relevante sobre el peso chileno.

Los indicadores macroeconómicos locales se mantienen estables, sin catalizadores que reviertan la tendencia actual del dólar. Análisis técnico del USDCLP El gráfico de 15 minutos evidencia un rebote técnico desde los 928,49, con una primera resistencia inmediata en torno a los 935,08, nivel que ya ha sido testeado en la sesión. La tendencia general sigue siendo bajista a corto plazo (línea roja discontinua), aunque el reciente movimiento podría anticipar una fase de consolidación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Rango proyectado para la sesión : entre 930 y 944 pesos.

Resistencias clave : 935,08 / 949,74 / 961,88.

Soportes relevantes : 928,49 / 922,32.

El MACD comienza a mostrar un cruce positivo en zona negativa, lo que sugiere una posible continuación del rebote si se confirma con volumen. Este entorno sugiere que el tipo de cambio estará condicionado a factores externos durante la sesión, con una volatilidad esperada moderada a alta, en función de la evolución de los flujos globales de capital.

