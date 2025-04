Peso chileno se fortalece ante retroceso global del dólar y mayor apetito por riesgo

El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con una tendencia bajista, influenciado por un entorno internacional más favorable que ha impulsado el apetito por activos de riesgo y fortalecido las monedas emergentes. Contexto internacional impulsa a monedas emergentes El debilitamiento del dólar estadounidense responde a un conjunto de factores que han mejorado la percepción de riesgo a nivel global: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Avances en negociaciones comerciales internacionales , particularmente entre Estados Unidos, Japón e India, han generado optimismo en los mercados.

Comentarios del Secretario del Tesoro de EE.UU. , quien calificó como "insostenible" el conflicto comercial con China, sugieren una mayor probabilidad de acercamientos y acuerdos.

Mayor estabilidad institucional tras las declaraciones del presidente Donald Trump descartando una posible salida de Jerome Powell de la Reserva Federal, lo que ha reducido la incertidumbre en torno a la política monetaria estadounidense. Materias primas y tipo de cambio La mejora en el precio del cobre, principal producto de exportación de Chile, ha sido otro factor determinante en el fortalecimiento del peso chileno. Este repunte en las materias primas refuerza la presión bajista sobre el tipo de cambio, alineándose con el contexto externo más benigno. Proyección para la sesión De mantenerse las condiciones actuales, es probable que el USDCLP continúe su trayectoria descendente, con proyecciones que apuntan a una cotización cercana a los 930 pesos por dólar. La consolidación de un entorno internacional menos tensionado podría seguir apoyando esta tendencia, a medida que los temores comerciales globales se disipan.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "