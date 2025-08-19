Peso chileno se fortalece con dólar global a la baja y menor prima de riesgo geopolítico

Peso chileno lidera ganancias entre emergentes

El tipo de cambio USDCLP abrió a la baja, en línea con la debilidad generalizada del dólar en los mercados internacionales. La mejora del apetito por riesgo, tras señales de mayor apertura en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, redujo la prima geopolítica y favoreció a las divisas emergentes.

En el frente local, dos factores refuerzan el sesgo bajista del dólar:

El PIB publicado ayer mostró mayor dinamismo de la economía chilena , respaldando la confianza en los fundamentales locales.

El precio del cobre se mantiene estable, dando soporte adicional al peso.

Con este panorama, el mercado proyecta que el tipo de cambio podría acercarse a la zona de 960 por dólar en la sesión de hoy.

Fuente: France24

Contexto internacional: señales positivas desde la Casa Blanca

El telón de fondo global es clave para explicar la presión bajista del dólar:

En la Casa Blanca , Donald Trump, Volodymyr Zelensky y líderes europeos avanzaron en principios de seguridad para Ucrania, con una recepción más constructiva por parte de Rusia.

El punto de fricción sigue siendo territorial , pero los mercados interpretan el tono del encuentro como un paso hacia una menor incertidumbre geopolítica.

A la espera de más detalles, la OTAN presentará en los próximos 10 días las garantías de seguridad discutidas.

En paralelo, los inversores esperan el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole (viernes), que podría entregar señales sobre la política monetaria de EE. UU.

Fuente: Axios

Oro, bolsas y divisas: panorama mixto

El oro avanza impulsado por el repunte del EURUSD.

Los futuros bursátiles retroceden de forma moderada: el DAX 40 baja 0,15 % y el S&P 500 cae 0,17 % .

En divisas, monedas emergentes se benefician del dólar débil, con el peso chileno destacando en la región.

Hong Kong: desempleo mayor a lo previsto impulsa expectativas de estímulo

La tasa de desempleo en Hong Kong subió a 3,7 %, por encima del 3,5 % esperado. Aunque refleja debilidad en sectores como construcción y servicios, el mercado lo interpreta como un factor que podría llevar a una política monetaria más acomodaticia.

AnAnálisis técnico USDCLP

Desde el punto de vista técnico, el USDCLP mantiene un sesgo bajista tras respetar la directriz descendente y fallar en superar la zona de 968–970. El soporte inmediato se ubica en 960, cuya ruptura podría habilitar descensos hacia 955–946, mientras que al alza la resistencia clave se mantiene en 975–980.