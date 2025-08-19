La tasa de desempleo en Hong Kong es mucho más alta de lo esperado

Los futuros del Hang Seng subieron ligeramente tras la lectura de la tasa de desempleo de Hong Kong, más débil de lo esperado, que se situó en el 3,7%, frente al 3,5% previsto y el 3,5% anterior. Los inversores consideran claramente que los datos son una señal positiva de moderación para la renta variable, lo que aumenta las probabilidades de una política monetaria más moderada y de estímulos en toda la economía.

La tasa de desempleo, ajustada estacionalmente, refleja un leve deterioro en el mercado laboral, especialmente en sectores como la construcción y los servicios de alimentación, según datos del Departamento de Estadísticas de Hong Kong. El número de desempleados aumentó ligeramente, mientras que la tasa de participación laboral se mantuvo estable en el 56,7%.

Cotización del índice Hang Seng

Fuente: xStation5

Los analistas consideran que el repunte del desempleo podría reforzar el argumento para una política monetaria más acomodaticia por parte de la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), que mantiene un tipo de interés vinculado al dólar estadounidense. En un contexto de desaceleración moderada, se espera que el gobierno local intensifique sus esfuerzos para reactivar el consumo interno y apoyar el empleo juvenil, cuya tasa ha alcanzado el 6,8%, el nivel más alto desde noviembre de 2022