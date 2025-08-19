El Dax 40 bajo presión

Tras las conversaciones de ayer en la Casa Blanca, cada vez es más evidente que la carga financiera del apoyo a Ucrania recaerá en Europa, pero los contratos de defensa se destinarán principalmente a empresas armamentísticas estadounidenses. Hasta hace poco, se creía que el sector de defensa europeo se convertiría en un motor impulsor de las bolsas locales, atrayendo capital e impulsando el desarrollo industrial. Sin embargo, resulta que el papel de Europa se limitará principalmente a proporcionar fondos, en lugar de participar en la producción a gran escala. Como resultado, las acciones de las empresas armamentísticas europeas están cayendo drásticamente, lo que indica la decepción de los inversores con sus expectativas iniciales. Esto está frenando la relativamente buena confianza que hemos observado en otros segmentos del mercado bursátil.

La reacción a las negociaciones/discusiones de ayer en la Casa Blanca es más evidente en el sector de defensa. Hoy, este sector está claramente perdiendo terreno tras el anuncio del presidente ucraniano de que Ucrania quiere comprar armas por valor de 100.000 millones de dólares al sector de defensa estadounidense con fondos de la Unión Europea. Esta información no fue bien recibida por los accionistas de competidores europeos. Las acciones de la alemana Rheinmetall cayeron casi un 4% hoy. Fuente: xStation





A pesar de esto, el Dax 40 mantiene una tendencia alcista estable. Las zonas de soporte más importantes siguen siendo las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días, que en el pasado han actuado a menudo como resistencia para los vendedores del mercado. Por otro lado, el máximo histórico de casi 24.735 puntos sigue siendo un nivel de resistencia clave. Fuente: xStation

¿Cómo invertir en el Dax 40?

