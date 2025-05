Peso chileno se fortalece frente al dólar ante menor inflación en EE. UU. y repunte del cobre

El tipo de cambio USDCLP inicia la jornada con una marcada tendencia bajista, influenciado por factores internacionales que han generado un entorno favorable para las monedas emergentes. El debilitamiento global del dólar se presenta como una de las principales causas de esta corrección, tras la publicación de los datos de inflación en Estados Unidos. Inflación en EE. UU. y expectativas sobre la Fed Los últimos datos del IPC en EE. UU., dados a conocer ayer, sorprendieron al mercado al ubicarse por debajo de las expectativas, lo que ha reforzado la percepción de que la Reserva Federal podría adoptar una postura más dovish en los próximos meses. Este cambio en las expectativas ha generado: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Debilitamiento generalizado del dólar frente a las principales monedas.

Aumento en el apetito por activos de mayor riesgo , especialmente en mercados emergentes.

Mayor probabilidad de recortes en las tasas de interés hacia la segunda mitad del año. Optimismo comercial y alza del cobre A este panorama se suma un renovado optimismo respecto a las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos, que ha contribuido al fortalecimiento de las materias primas. El cobre, principal producto de exportación de Chile, registra un repunte cercano al 1%, alcanzando niveles máximos no observados desde inicios de mes. Este repunte del metal rojo implica: Mejora en las perspectivas de ingreso de divisas para la economía chilena.

Mayor atractivo relativo del peso chileno frente al dólar.

Reforzamiento de la tendencia bajista del tipo de cambio local. Perspectivas para el USDCLP En este contexto, el dólar en Chile podría continuar su descenso si se mantienen los factores externos actuales. El mercado identifica niveles técnicos relevantes entre los 925 y 930 pesos por dólar, zona que podría actuar como soporte en el corto plazo.

