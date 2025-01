Peso chileno se fortalece frente al dólar impulsado por el repunte del cobre y señales de distensión comercial

El tipo de cambio USDCLP ha mostrado señales de fortalecimiento del peso chileno, apoyado por la reciente recuperación del precio del cobre. Este repunte en el valor del metal rojo está relacionado con indicios de una posible distensión en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. En particular, las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien indicó que preferiría evitar la imposición de nuevos aranceles del 10 % a las importaciones chinas, han generado expectativas de una postura más conciliadora en la guerra comercial. Factores clave detrás de los movimientos del USDCLP: Recuperación del precio del cobre: China, como el mayor consumidor mundial del metal, ha impulsado indirectamente esta recuperación con señales de una actividad económica más sólida. Postura comercial de EE.UU.: La retórica más moderada de Trump reduce el riesgo de nuevos aranceles, lo que favorece las materias primas vinculadas al crecimiento global, como el cobre. Proyección técnica del tipo de cambio: Si se mantiene esta tendencia, el USDCLP podría retroceder hacia 976 pesos por dólar, un nivel técnico identificado a inicios de enero y relevante desde noviembre de 2024. Riesgos en el horizonte: Reescalada de tensiones comerciales : Nuevos conflictos o declaraciones agresivas podrían fortalecer al dólar, presionando al USDCLP hacia niveles cercanos a 989 pesos , con un posible techo psicológico en 1.000 pesos .

Inflación en EE.UU.: Comentarios que sugieran presiones inflacionarias podrían aumentar las expectativas de alzas en tasas de interés, fortaleciendo aún más al dólar.

