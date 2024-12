Peso chileno se mantiene estable mientras los mercados globales se enfocan en datos clave de inflación en EE. UU.

El peso chileno inició la jornada en 991 unidades por dólar, manteniéndose en el rango observado al cierre del día anterior. Este comportamiento refleja un mercado cauteloso ante la expectativa de la publicación del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE) en Estados Unidos, una métrica clave de inflación que la Reserva Federal utiliza para calibrar su política monetaria. Factores internacionales y su impacto en el mercado Fortaleza del dólar estadounidense:

El índice del dólar se posicionó en un máximo de dos años, alcanzando 108,43 puntos, impulsado por las perspectivas de tasas de interés más altas en EE. UU. Esto se debe, en parte, a los comentarios recientes de la Fed, que proyecta solo dos recortes de tasas en 2025, frente a las estimaciones anteriores de hasta cuatro. Esta postura más restrictiva ha fortalecido al dólar, presionando a las monedas emergentes. Decisiones de política monetaria en China: El Banco Central de China mantuvo sin cambios las tasas de referencia, dejando la LPR a un año en 3,1 % y la LPR a cinco años en 3,6 % .

y la . A pesar de esto, las expectativas de estímulos fiscales más agresivos en 2025 han fortalecido la confianza en la economía china.

Este optimismo ha favorecido un leve avance en el precio del cobre, que hoy sube 0,10 %, factor relevante para el peso chileno dada su correlación con el metal. Proyecciones para el peso chileno Se espera que el peso chileno fluctúe entre 990 y 1000 unidades por dólar durante la jornada, dependiendo de los datos clave que se publiquen en Estados Unidos: Índice PCE : Los analistas prevén un aumento del PCE general al 2,5 % anual y del PCE subyacente al 2,9 % , lo que podría fortalecer aún más al dólar. Índice de confianza del consumidor de Michigan : Este dato podría añadir presión al peso chileno si respalda la narrativa de una economía estadounidense robusta.

Contexto local e implicaciones El comportamiento del peso chileno continúa alineado con los movimientos globales del dólar y las expectativas en torno al precio del cobre. Si los datos del PCE superan las previsiones, es probable que el dólar mantenga su fortaleza, ejerciendo presión adicional sobre las monedas emergentes. En este entorno, los inversionistas locales podrían buscar señales de estabilización en los mercados globales para definir estrategias de corto plazo.

