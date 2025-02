Peso mexicano mantiene estabilidad

El peso mexicano cotiza estable frente al dólar en la jornada de hoy, tomándose una pausa en su tendencia alcista. Durante la sesión, el tipo de cambio ha registrado un mínimo de 20.29 y un máximo de 20.42, reflejando una leve consolidación tras los recientes avances. Resiliencia del peso pese a postura dovish de Banxico A pesar de que el Banco de México (Banxico) recortó recientemente la tasa de interés en 50 puntos base hasta 9.50%, y señaló un posible ciclo de relajación monetaria, el peso ha mostrado resistencia. Este comportamiento se debe a varios factores clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Diferenciales de tasas de interés aún elevados , lo que mantiene el atractivo del peso como activo de mayor rendimiento.

Postergación temporal de los aranceles de EE. UU. sobre productos mexicanos , lo que brinda un respiro a la economía y la inversión.

, lo que brinda un respiro a la economía y la inversión. Debilidad generalizada del dólar, impulsada por datos débiles de ventas minoristas en EE. UU. y señales de desaceleración en la inflación PCE subyacente, lo que refuerza las expectativas de recortes en las tasas de la Reserva Federal. Aranceles de EE. UU. y riesgos comerciales El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 14 de febrero que los aranceles a los automóviles provenientes de México podrían implementarse alrededor del 2 de abril. Desde la Casa Blanca, Trump afirmó que su administración dará a conocer nuevas tarifas sobre los automóviles, en línea con su estrategia de renegociación comercial. Esto representa un nuevo riesgo para la economía mexicana, especialmente para el sector automotriz, que ya enfrenta presiones por la incertidumbre comercial. Si estos aranceles se implementan, podrían generar: Mayores costos para fabricantes como GM, Ford, Nissan, Stellantis, Honda y Toyota , afectando sus márgenes de ganancia.

Desaceleración de las exportaciones del sector automotriz , un pilar clave de la economía mexicana.

, un pilar clave de la economía mexicana. Presión sobre el tipo de cambio, dado que el comercio bilateral con EE. UU. es fundamental para la estabilidad del peso. Aunque el peso ha mostrado fortaleza en el corto plazo, la posibilidad de una nueva ronda de aranceles y la reducción del diferencial de tasas entre Banxico y la Fed siguen siendo factores de riesgo que podrían limitar su apreciación en las próximas semanas.

Fuente: xStation5.

