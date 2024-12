Peso Mexicano Pierde Terreno Ligeramente Frente al Dólar en la Jornada Post-Navideña

En la segunda parte de la jornada de hoy, el peso mexicano pierde terreno frente al dólar, marcando una caída intradía de -0.4%. El tipo de cambio alcanzó un máximo de 20.22 y un mínimo de 20.13. Este comportamiento refleja la cautela de los mercados ante datos económicos clave y factores de incertidumbre política. Factores que podrían influir en la jornada Datos de empleo en Estados Unidos: En la mañana, se publicaron los datos de solicitudes de beneficios de desempleo de EE.UU. para esta semana. Aunque fueron menores de lo esperado, con 219 mil solicitudes frente a las 223 mil proyectadas, el peso mexicano no reaccionó a las cifras. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Política monetaria del Banco de México: El tipo de cambio ganó tracción al alza solo en la tarde, sufriendo por la baja cantidad de operaciones que es común en el cierre del año. A pesar del bajo volumen de operación, los mercados siguen de cerca el avance de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento del Mbono a 10 años en México se coloca en una tasa de 10.80%, mientras que en Estados Unidos, el rendimiento del bono a 10 años alcanza un nivel de 4.62%. Inflación y perspectivas económicas: Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ya planea cuáles serán las iniciativas que enviará en el próximo periodo ordinario del Congreso. Durante la conferencia ‘mañanera’ de este jueves 26 de diciembre, la mandataria confirmó que tuvo una reunión con los legisladores. Condiciones para recortes adicionales: Sheinbaum se reunió con Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, e Ignacio Mier, en sustitución de Adán Augusto López, coordinador de Morena en el Senado, quien estaba de viaje. El tema principal fue tratar los temas que se discutirán a partir del próximo año en el Congreso. Uno de los primeros será la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para su posterior aprobación. Meses atrás, las reformas generaron un gran debilitamiento del peso mexicano. El mercado se puso en incertidumbre política y, después, juntamente con la victoria de Donald Trump, impulsaron la consolidación del peso mexicano por encima de los 20 pesos por dólar.



Si el tipo de cambio supera 20.20, podría alcanzar 20.31 y luego 20.39. A la baja, perder 20.13 abriría camino hacia 20.02 y 19.96. Fuente: xStation5.

