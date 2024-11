Peso Mexicano se Debilita en Medio de Incertidumbre Política y Económica

El peso mexicano ha alcanzado su nivel más bajo desde septiembre de 2022, depreciándose más allá de los 20,2 por dólar. Esta reciente caída refleja una combinación de factores políticos y económicos, tanto nacionales como internacionales, que han incrementado la aversión al riesgo entre los inversores. Los acontecimientos clave en México y Estados Unidos han sido los principales catalizadores de la volatilidad de la moneda. Factores Internos: Reforma Constitucional y Crecimiento Económico Fallo de la Suprema Corte sobre Reforma Judicial: La inminente decisión de la Suprema Corte de México respecto a una reforma para modificar el proceso de elección de jueces es un factor importante para la moneda. Si el gobierno mexicano decide ignorar un fallo en contra de la reforma, esto podría intensificar la incertidumbre constitucional y generar mayores presiones sobre el peso. Los inversores temen que una respuesta negativa del gobierno a la decisión judicial socave la confianza en las instituciones y genere inestabilidad en el mercado. Desempeño Económico Positivo: La economía mexicana mostró señales de resiliencia en el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento del PIB del 1% intertrimestral, el más alto desde el segundo trimestre de 2023, y una tasa de desempleo estable en 2,9%. Este desempeño sólido podría ofrecer cierto margen al Banco de México para implementar recortes moderados en las tasas de interés sin arriesgar el control de la inflación. Sin embargo, las condiciones externas continúan limitando el optimismo. Factores Externos: Elecciones en Estados Unidos y Fortalecimiento del Dólar Elecciones en Estados Unidos y Riesgos Arancelarios: La posibilidad del regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos aumenta la incertidumbre en torno a las relaciones comerciales entre ambos países. La postura proteccionista de Trump, que en su momento incluyó propuestas arancelarias agresivas hacia México, podría traer de vuelta las tensiones comerciales y limitar la demanda de productos mexicanos, afectando el mercado exportador de México y ejerciendo presión adicional sobre el peso. Fortaleza del Dólar: La victoria republicana y las expectativas de políticas proinflacionarias en Estados Unidos han fortalecido el dólar. Esto impulsa las expectativas de un enfoque agresivo por parte de la Reserva Federal, que afecta directamente a las monedas emergentes, consideradas más riesgosas, como el peso mexicano. Producción Automotriz: Crecimiento Moderado en Octubre La producción automotriz en México registró un incremento del 1,1% interanual en octubre de 2024, con un total de 382,101 unidades producidas. Aunque este aumento marca el séptimo mes consecutivo de crecimiento, es la expansión más débil desde marzo de este año. A continuación, se presentan algunos detalles sobre el desempeño de las principales automotrices en el país: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil General Motors : Aumento del 4,8% hasta las 82,924 unidades.

: Aumento del 4,8% hasta las 82,924 unidades. Nissan : Incremento del 12% con 70,382 unidades.

: Incremento del 12% con 70,382 unidades. Ford Motor : Fuerte crecimiento del 47,7%, alcanzando 36,358 unidades.

: Fuerte crecimiento del 47,7%, alcanzando 36,358 unidades. Stellantis y Volkswagen: Disminuciones del 26,1% y 24,3%, respectivamente. En términos acumulativos, la producción de autos en los primeros diez meses de 2024 creció un 5,5% interanual, totalizando 3,4 millones de unidades. Este sector continúa siendo clave para la economía mexicana, aunque enfrenta el desafío de fluctuaciones en la demanda externa y posibles cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos. Perspectiva General El debilitamiento del peso mexicano es reflejo de un entorno complejo, donde la incertidumbre política en México y Estados Unidos junto con la fortaleza del dólar generan un escenario adverso. La economía local muestra resiliencia, pero la volatilidad en los mercados y los riesgos comerciales con Estados Unidos podrían limitar las perspectivas de recuperación del peso en el corto plazo. USDMXN Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "