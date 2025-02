Peso mexicano se deprecia en medio de incertidumbre económica y expectativas de Banxico

El peso mexicano amplió sus pérdidas este martes, cayendo 0.8% frente al dólar estadounidense. Durante la jornada, el tipo de cambio fluctua entre un mínimo de 20.47 y un máximo de 20.67 pesos por dólar, reflejando la cautela de los inversionistas ante el panorama económico y político. Factores que impactan al peso mexicano Diversos elementos están contribuyendo a la debilidad del peso en los mercados financieros, entre ellos: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Deterioro en las expectativas de crecimiento : Economistas del sector privado han ajustado a la baja su pronóstico de crecimiento para México en 2025 a 1.00% , inferior a la previsión de diciembre pasado. Este ajuste responde a señales de desaceleración económica y la expectativa de un peso menos competitivo frente al dólar en los próximos años.

Incertidumbre comercial con Estados Unidos : Aunque el gobierno de EE. UU. anunció una pausa de un mes en la aplicación de nuevos aranceles a productos mexicanos, el riesgo de que estas medidas se reactiven sigue latente. Ante esta situación, México ha fortalecido su estrategia de integración regional en América del Norte y ha intensificado acciones en materia de seguridad y migración, desplegando 10,000 agentes en la frontera norte .

Decisión clave de Banxico : Mañana, la Junta de Gobierno del Banco de México definirá su postura sobre la tasa de interés. Se anticipa un recorte de 50 puntos base , aunque algunos analistas sugieren que podrían darse ajustes más profundos en los próximos meses. Entre los factores que respaldan esta expectativa se encuentran: Una inflación subyacente de 3.7% , cercana a los niveles previos a la pandemia. Expectativas inflacionarias bajo control, sin indicios de presiones desbordadas en el mediano plazo. Una economía en desaceleración, con proyecciones de crecimiento para 2024 menores que las de 2023 , y perspectivas aún más débiles para 2025.

Perspectiva del mercado La evolución del tipo de cambio dependerá en gran medida de la decisión de Banxico y de la postura del mercado frente a la política comercial de EE. UU. Los inversionistas estarán atentos a cualquier señal que indique cambios en la política monetaria o nuevas tensiones comerciales que puedan afectar la cotización del peso en los próximos días. Fuente: xStation5.

