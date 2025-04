Peso mexicano se estabiliza mientras sorprenden al alza los datos de producción industrial

El peso mexicano opera estable este jueves, en una jornada marcada por la publicación de cifras de producción industrial mejores a lo esperado y un contexto internacional adverso para el dólar estadounidense. Hasta ahora en la sesión, el tipo de cambio ha fluctuado entre un mínimo de 20.29 y un máximo de 20.54, reflejando cierta consolidación tras recientes episodios de volatilidad. Producción industrial impulsa confianza en la economía mexicana Los datos publicados hoy por el INEGI muestran una fuerte recuperación mensual de la producción industrial, lo cual ha contribuido a apuntalar al peso frente al dólar: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La producción industrial en febrero creció 2.5% mensual en cifras desestacionalizadas, muy por encima del consenso del mercado que anticipaba apenas un avance de 0.1%.

El impulso provino principalmente de: Un repunte de 2.9% en la manufactura Un salto de 2.8% en la construcción

En términos anuales, la producción industrial cayó 1.3%, una mejora considerable frente a la contracción de 2.9% registrada en enero y muy superior a la expectativa de una caída de 3.9%. En detalle: La manufactura se contrajo 0.3% anual , moderando el ritmo de caída frente al -0.9% previo.

La construcción creció 0.4% anual , revirtiendo una severa caída de 7.0% en enero.

Las utilidades retrocedieron 1.2% , frente al +0.6% anterior.

La minería profundizó su contracción a -9.2%, desde -8.3%. Estos datos sugieren una reactivación parcial del sector industrial mexicano, especialmente en actividades más sensibles al ciclo económico y al gasto público como la construcción, lo que podría mejorar las perspectivas para el PIB del primer trimestre. Dólar debilitado por tensiones comerciales En el frente internacional, el peso mexicano también se ha beneficiado del debilitamiento global del dólar, provocado por un deterioro en el sentimiento hacia la economía estadounidense ante el resurgimiento de tensiones comerciales: China anunció un aumento de aranceles a productos estadounidenses de hasta 125% , en represalia por los nuevos gravámenes de Washington, que llegan hasta 145%.

Se mantienen además los aranceles generales de 10% a la mayoría de importaciones, y de 25% a sectores clave como acero, aluminio y autos.

Aunque la tregua comercial de 90 días entre ambos países generó algo de optimismo, crecen los temores de una recesión en EE.UU. , lo que ha llevado al dólar a niveles no vistos en más de una década: Mínimos de 14 años frente al franco suizo Caídas frente al euro y el yen

Perspectivas Con este entorno mixto, el peso mexicano muestra resistencia y estabilidad, apoyado en datos locales positivos y una presión externa sobre el dólar. Sin embargo, la incertidumbre en torno al comercio global y el ciclo económico de EE.UU. continuará siendo un factor clave para la dirección del tipo de cambio en las próximas semanas. El USD/MXN se encuentra en una fase correctiva dentro de un canal bajista en gráfico de 15 minutos, cotizando en torno a 20.38 tras un rechazo técnico en la zona de 20.62, que ahora actúa como resistencia clave. La presión vendedora domina mientras el precio se mantiene por debajo de las medias de 50 y 200 periodos, con un RSI neutro y un ADX débil, indicando falta de tendencia fuerte. Si pierde el soporte en 20.15, podría acelerar la caída. Por el contrario, una ruptura al alza del canal y consolidación sobre 20.62 abriría camino hacia los 20.75. Fuente: xStation5.

