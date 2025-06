Peso mexicano se mantiene estable tras repunte en la confianza del consumidor y pese a tensiones con EE. UU.

El peso mexicano cotiza de forma estable este miércoles, en medio de una jornada con escasos movimientos en el mercado cambiario. Durante la sesión, el tipo de cambio ha oscilado entre un máximo de 19.22 y un mínimo de 19.40, sin mostrar una dirección clara, pese a la publicación de indicadores económicos relevantes tanto en México como en Estados Unidos. Mejora en la confianza del consumidor mexicano En el frente local, el Índice de Confianza del Consumidor de México registró una mejora notable en mayo, alcanzando 46.7 puntos, frente a los 45.5 del mes anterior. Se trata de su nivel más alto desde diciembre de 2024, impulsado por una visión más optimista de los hogares respecto al presente y al futuro económico del país. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La evaluación de la situación económica actual de México subió 0.7 puntos a 42.3.

Las expectativas para los próximos 12 meses aumentaron 1.3 puntos , alcanzando 49.1.

A nivel doméstico, los hogares también percibieron una mejora: la situación económica actual subió a 52.1 (+0.8), y las expectativas futuras a 57.5 (+0.5). Estos datos refuerzan la percepción de una economía interna que sigue mostrando resiliencia, pese a los desafíos externos. EE. UU.: señales de enfriamiento laboral En contraste, los datos laborales en Estados Unidos mostraron señales de debilitamiento. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo aumentaron en 8,000, alcanzando 247,000 en la semana que terminó el 31 de mayo. La cifra supera ampliamente las expectativas del mercado (235,000) y marca el nivel más alto desde octubre de 2024. Las solicitudes continuas se situaron en 1,904,000, apenas por debajo del dato revisado previo (1,907,000) y ligeramente por debajo de lo esperado (1,910,000).

Estas cifras podrían interpretarse como un indicio temprano de desaceleración en el mercado laboral estadounidense, lo que podría reforzar las apuestas por un posible giro en la política monetaria de la Reserva Federal. Aranceles al acero y aluminio: impacto directo en México y postura oficial Esta semana entraron en vigor los nuevos aranceles del 50% sobre importaciones de acero y aluminio en EE. UU., una medida impulsada por la administración Trump con el argumento de proteger la industria nacional. La decisión ha generado preocupación entre socios comerciales y sectores productivos. México, uno de los principales exportadores de estos metales a Estados Unidos, será uno de los países más afectados. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó la medida como “injusta” y afirmó que “no tiene sustento legal”, por lo que su administración buscará establecer un acuerdo bilateral con Washington para mitigar los efectos. "Vamos a defender los intereses de México y de nuestras empresas. Esta decisión no se ajusta al marco del T-MEC y es una acción que no tiene fundamento legal", señaló Sheinbaum durante una conferencia matutina. Las industrias mexicanas del acero, la automotriz y la construcción podrían enfrentar mayores costos y una pérdida de competitividad en el mercado estadounidense. Se prevé que México active mecanismos diplomáticos y comerciales para frenar el impacto y mantener la estabilidad de sus exportaciones. La medida también ha tensado las relaciones con Canadá y la Unión Europea, y ha generado críticas dentro de EE. UU. entre sectores que dependen de insumos metálicos importados. Fuente: xStation5. El par USDMXN muestra una ruptura bajista del soporte clave en 19.1649, acompañado por una presión vendedora creciente. La cotización se mantiene por debajo de la media de las Bandas de Bollinger y con un RSI sugiriendo un sesgo bajista moderado. El ADX apunta a un fortalecimiento de la tendencia con direccionalidad creciente, mientras el próximo soporte relevante se ubica en torno a 18.9032. Un cierre sostenido por debajo de 19.16 podría abrir espacio para una mayor caída en el corto plazo.

